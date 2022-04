Endrick élu meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi de Montaigu

Le but d'Endrick contre l'Angleterre avec le Brésil lors du Tournoi de Montaigu. Petit crack, qui confirme tout ce qu'on a pu voir avec Palmeiras !pic.twitter.com/7ZWTAaqk4z — Nizzague (@Nizzague) April 18, 2022

LB

E9, du complexe sportif Maxime-Bossis au Bernabéu ?Sa conquête de l’Europe aura donc commencé par la Vendée... Annoncé comme un des plus grands espoirs brésiliens et du foot mondial, Endrick était avec les jeunesau tournoi de Montaigu, disputé du 15 au 18 avril. L’attaquant n’a pas déçu et a remporté le titre de meilleur joueur du mondial U16 et celui de meilleur buteur avec cinq réalisations. Le joueur de Palmeiras a guidé ses partenaires vers la victoire en ouvrant le score en finale dès la première minute (2-1 contre les Argentins). Avant cela, lors des trois matchs de poule face au Mexique, au Pays-Bas et l’Angleterre, il a marqué quatre fois. Face à ces derniers, il a inscrit un but après un magnifique slalom dans la défense.Devant les recruteurs des plus grands clubs, Endrick en a profité pour rappeler tout son talent. Âgé de quinze ans, il doit attendre juillet et son seizième anniversaire pour pouvoir débuter en professionnel. Le crack originaire de Brasilia est annoncé dans les plus grands clubs, comme au Real.en a déjà fait sa Une, reléguant en janvier dernier le dieu local Rafael Nadal et même Usain Bolt au second plan.Neymar qui ?