Encore un super but signé Mathias Coureur

The best player nooooo but thank you for your words ??? https://t.co/AnK2TnEadJ — Mathias Coureur (@MathiasCoureur) November 22, 2020

TB

La surprise de DD dans la liste pour l’Euro.Mathias Coureur, le Français du Cherno More Varna, 7de première division bulgare, a inscrit ce week-end son treizième but en douze apparitions. Et quel but ! L'avant-centre a offert la victoire à son équipe sur une merveille de reprise de volée qui a filé tout droit en lucarne.Grâce à ce bijou, il dépasse haut la main Kylian Mbappé (9 buts) ou encore Karim Benzema (4 buts). L'avant-centre est tout simplement le meilleur buteur français en Europe à ce stade de la saison. À 32 ans, le globetrotteur martiniquais est dans la forme de sa vie. Quelques semaines auparavant, Coureur avait déjà égalé son record de buts (11), précédemment établi à Varna lors de la saison 2014-2015.Le deuxième éternel après Zlatan.