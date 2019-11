En Ukraine, Taison écope d'un carton rouge pour avoir réagi à des insultes racistes

Taison y Dentinho sufrieron cánticos discriminatorios en Ucrania. Uno reaccionó y se fue expulsado. Esto esta ocurriendo en todo el mundo. Oido racial, odio de clases, odio por el distinto. pic.twitter.com/ZodLwBbJ42 — F3D3BUR (@fedebur) November 11, 2019

A graphic from Dinamo fans mocking a club campaign. « Like to Racism » it says.In 2015 #Kiev were sanctioned by UEFA for an awful physical attack on African fans at a Champions League match against Chelsea. Since then ‘Say no to racism’ has replaced a sponsor on match-day shirts. pic.twitter.com/y830c3V9K8 — Fare (@farenet) November 10, 2019

AAF

À chaque week-end suffit sa peine.Dimanche, le match opposant le leader du championnat ukrainien, le Shakhtar Dontesk, au quatrième, le Dynamo Kiev, a été le théâtre d'un nouvel incident raciste écœurant. 73minute : Taison fait faute sur Artem Shabanov. Des cris et insultes descendent alors du kop du Dynamo, situé juste au-dessus du lieu de la faute. Taison explose, adresse son meilleur doigt d'honneur à la foule, arrache le ballon des mains du portier du Dynamo Heorhiy Bushchan et envoie une mine en direction des supporters adverses. Sur les images, on peut voir l'arbitre de la rencontre, Nikolai Balakin, porter sa main vers sa poche arrière, où se situe son carton rouge.Balakin décide finalement d'interrompre la rencontre et d'exécuter le protocole à trois étapes prévu par l'UEFA en cas d'incident racistes. La première étape (diffusion d'une annonce dans le stade pour faire arrêter les comportements racistes) ayant été infructueuse, le match est arrêté et les joueurs renvoyés au vestiaire, conformément à la deuxième étape, et une nouvelle annonce est passée dans le stade appelant à un retour à l'ordre. Taison, ainsi que son coéquipier et compatriote Dentinho, sont en larmes, réconfortés par des joueurs adverses.Le match reprend finalement dans un calme relatif une dizaine de minutes plus tard, moment choisi par M. Balakin pour sortir un carton rouge devant Taison, le sanctionnant pour son geste «» à l'encontre des supporters du Dynamo. Le Shakhtar a donc terminé la rencontre à dix - en décrochant la victoire (1-0) - parce que Taison, victime d'insultes racistes, a été expulsé pour avoir réagi.Les supporters du Dynamo n'en sont pas à leur coup d'essai en matière de racisme. Selon le réseau FARE (Football Agaisnt Racism in Europe), le club a été sanctionné en 2015 par l'UEFA pour l'agression de supporters adverses noirs en marge d'un match de Ligue des champions contre Chelsea. Depuis, le slogan de l'UEFA «» fait office de sponsor maillot pour le club ukrainien. Dimanche, des stickers circulant dans le kop kievien se moquaient de ce sponsor, le « say no » étant masqué par un pouce en l'air et l'inscription «» écrite en dessous.Triste monde.