En Ukraine, le match Rukh Lviv-Metalist Kharkiv a duré 4h27

Stało się.We Lwowie alarm przeciwpowietrzny.Wszyscy gracze, sztaby, sędziowie, oficjele i ja w schronie."Przebieramy się i gramy tutaj" żartują niektórzy. pic.twitter.com/uE1wiLydFT — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 24, 2022

Du foot et 1-2-3 soleil en même temps, ça donne ceci.Alors que le championnat ukrainien a repris ce mardi après 255 jours d'arrêt, d'abord en raison de la trêve hivernale, puis de la guerre, il n'a même pas fallu attendre un jour avant de voir un match interrompu à de multiples reprises par des alertes aériennes.Comme le stipule le nouveau règlement de la compétition, les joueurs et staff se doivent de rejoindre un abri au plus vite, même en plein match, en cas d'alerte au raid aérien. De fait, la nouvelle mesure a été étrennée ce mercredi entre le Rukh Lviv et le Metalist Kharkiv, rencontre qui a duré... 4 heures et 27 minutes. Bien que le coup d'envoi ait été donné à 15 heures, l'arbitre a scellé la victoire du Metalist (2-1) à 19 heures 27. Entre-temps, plusieurs sirènes ont retenti et ont contraint les effectifs à se réfugier dans des bunkers, où ils ont passé plus de deux heures en cumulé. Sans qu'aucune frappe aérienne ne soit réellement détectée.Si c'était du tennis, John Isner et Nicolas Mahut auraient du souci à se faire pour leur record de match le plus long de l'histoire.