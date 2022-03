Trabzon, y a du soleil à l'horizon

Leader de l'élite turque avec dix-sept points d'avance sur Konyaspor, son actuel dauphin, Trabzonspor file tout droit vers un titre qui lui échappe depuis 1984. Ses supporters n'attendent que ça, et surtout que leur équipe favorite balaye Fenerbahçe ce dimanche pour que la fête soit totale. Une manière de panser une plaie ouverte il y a onze ans, lorsque la couronne promise à Trabzonspor avait échoué sur la tête du club stambouliote au terme d'une saison entachée par des histoires de corruption.

Une domination sans faille

« Aujourd’hui, nous sommes en mission »

par Matthieu Darbas

Ces mots, ce sont ceux de Baycan, fan de Trabzonspor, lorsqu'il repense à cette soirée du 22 mai 2011. Celle qui a vu le Fenerbahçe être sacré champion avec autant de points que Trabzonspor (82 points), le célèbre club stambouliote terminant sur la plus haute marche de l’élite turque grâce au goal average. Et pourtant, le fanatique de l’écurie bleu et grenat l’assure,La raison ? L’UEFA avait placé en détention provisoire de nombreux membres du Fener, dont le président Aziz Yildirim, les inculpant dans une grosse affaire de matchs truqués quelques mois plus tard . Avec les preuves incontestables que dix-neuf rencontres ont été arrangées, l’instance européenne exclut le 3 juillet 2011 le jeune vainqueur turc de la Ligue des champions la saison suivante. Quant au titre, personne ne sait vraiment s’il est encore dans les armoires à trophées du Fener, de Trabzon, ou d’aucun des deux. Si dans les rues de Kadıköy, tous les 3 juillet, on indique que le bon nom est à jamais gravé dans l’histoire, à Trabzon on raconteà travers des communiqués.Aujourd'hui pourtant, ces temps tristes semblent enfouis volontairement dans un lointain passé., affirme Fodé Koïta. Champion de France en 2012 avec Montpellier, Koïta défend aujourd'hui les couleurs du club de Trabzon depuis cet été. Il en est certain : un exploit similaire à celui des ouailles de Loulou Nicollin peut aussi se matérialiser en Turquie., affirme-t-il. Avec pas moins de dix-sept points d’avance à onze journées de la fin, Trabzon file tout droit vers le titre. En 2019, le sextuple champion de Turquie n'était pas loin de réussir son coup. Mais le coronavirus et une nouvelle enquête autour du non-respect du fair-play financier du club d’Ahmet Agaoglu, président depuis 2018, avaient vu Trabzonspor terminer dauphin de Başakşehir pour quatre petites unités. Cette année, rien ne semble pouvoir arrêter l’armée(grenat et bleu en turc, NDLR). Baycan en est sûr : cet effectif est tout simplement. Difficile de le contredire. Avec vingt victoires, six matchs nul, une petite défaite et une invincibilité face aux cadors du championnat, le bilan de Trabzonspor fait baver tout le monde. Sa baraka, aussi., reprend Fodé Koïta.Sur le banc de l’écuriedepuis novembre 2020, Abdullah Avcı y est pour quelque chose., enchaîne le Franco-Guinéen de 31 ans.Avec Gervinho, Andreas Cornelius, Edin Višća, Marek Hamšík, Bruno Peres ou encore Tymoteusz Puchacz parmi les vingt recrues arrivées l’été dernier, l’entraîneur de Trabzonspor a trouvé le parfait cocktail pour que tout le monde soit concerné par l’objectif numéro 1 : le titre., témoigne Koïta. Un collectif bien rodé, un capital confiance à son summum, de quoi en faire, résume l’ancien pensionnaire de La Paillade. Deux forces auxquelles s'ajoute un troisième atout permettant l’engrenage parfait : le douzième homme.Pour décrire les 40 000 sociétaires qui garnissent le stade Şenol Günes chaque week-end, Koïta répond sans trembler que ça. Passé chez les Sang et Or en 2012, il a retrouvé à TrabzonEn attendant les festivités, il y aura de l'électricité dans l'air en marge de ce Fenerbahçe-Trabzonspor., rappelle Baycan.À l'aller, les Bleu et Grenat l'avaient emporté 3-1 dans les dernières minutes. Une nouvelle victoire ce dimanche permettrait de redonner le sourire à Baycan, à tous les supporters de Trabzonspor, de se rapprocher encore plus du graal, mais surtout de rendre la pareille au Fener. À charge de revanche.