Covid-19 : les joueurs du PSG ont-ils eu tort d'aller à Ibiza ?

Perturbé par l’apparition de plusieurs cas de Covid-19 au sein de son effectif, le Paris Saint-Germain a laissé ses principaux cadres prendre des vacances collectives du côté de l’île connue pour être la plus festive au monde. Mais est-ce bien une réalité en période de pandémie ?

Les vacances c’est bien, les distances c’est mieux

« Au moment de te rendre à l’aéroport pour prendre l’avion, tu prends un risque »

« En période de pandémie, le football modeste est mis de côté »

Par Antoine Donnarieix

Propos de Tur, Casañ et Andrés recueillis par AD.

. En page d'accueil de son site internet, le quotidienn’y est pas allé de main morte au moment d’évoquer les vacances estivales collectives d’une partie des joueurs du Paris Saint-Germain. La destination de ce voyage sous le signe de la détente et du partage ? Ibiza, île des Baléares où se réunit chaque année une bonne partie des plus grands noceurs de la planète., poursuitÀ leur retour, la sanction tombe : les joueurs du PSG présents sur l’île espagnole ont contracté le virus. Alors, Ibiza est-il vraiment une île-cluster ?Au moment de jeter un œil sur les chiffres de la pandémie aux Baléares, aucune alerte n’est à signaler. Ce mercredi, le site du ministère de la Santé espagnole recensait 9809 contagions au virus dans tout l’archipel dont 249 décès. Les îles de Majorque, Minorque et Ibiza sont considérées comme les plus touchées de la région, mais cette dernière ne comptabilise que 252 cas locaux au total, dont 34 sont considérés comme asymptomatiques. Dès lors, le taux de contagion est évalué à 170,4 personnes pour 100 000 habitants. Comment expliquer, alors, que Neymar et consorts soient désormais placés en quarantaine ? Si les insulaires respectent les règles, c’est a priori beaucoup moins le cas des vacanciers., explique Johan Tur, journaliste pour la Cadena SER à Ibiza.Ces voyageurs sont-ils tous à mettre dans le même sac pour autant ? Non., poursuit Tur.De son côté, l’autorité locale n’a souhaité prendre aucun risque d’augmentation significative des cas, la vie nocturne étant prohibée dans les discothèques et les bars. Depuis le mois de septembre, l’affluence touristique baisse et devrait permettre au virus de moins circuler pour entamer une nouvelle saison de football dans des conditions abordables., explique Raúl Casañ, entraîneur de la Peña Deportiva Santa Eularia pensionnaire de troisième division nationale, le plus haut niveau régional.Comment procède la SCR Peña Deportiva pour garder un groupe globalement sain ? Elle respecte les règles, tout simplement., énumère Casañ.Malgré toute cette préparation sous le signe de la précaution, le retour à la compétition prévu à partir du 18 octobre en Segunda B va multiplier les déplacements des équipes, à la fois sur l’île et le continent., cogite Casañ.Une donnée non négligeable qui devrait obliger les clubs semi-professionnels à souffrir davantage de la situation., explique Nacho Andrés, président du SD Portmany en quatrième division nationale.En comparaison avec les problématiques actuelles du Paris Saint-Germain , le quotidien des clubs d’Ibiza est soumis aux conséquences économiques de la crise sanitaire., concède Andrés.Aussi, il ne faudrait pas que Portmany se retrouve un jour dans la situation sanitaire du PSG., conclut Andrés.À Ibiza comme ailleurs, la fête attendra.