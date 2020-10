À onze contre dix, Nice s'impose devant Nantes

Nice (4-3-3) : Benítez - Lotomba, Pelmard (Daniliuc, 46e), Dante, Kamara - Lopes, Thuram (Trouillet, 85e), Lees-Melou - Maolida (Ndoye, 80e), Dolberg, Gouiri. Entraîneur : Patrick Vieira.



Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois, Fábio - Abeid, Chirivella (Castelletto, 15e) - Blas (Coco, 69e), Louza (Touré, 80e), Simon (Bamba, 69e) - Kolo Muani (Emond, 80e). Entraîneur : Christian Gourcuff.

La VAR, triste 23homme du foot moderne...Bien aidé par l'expulsion aberrante d'Andrei Girotto dès le début de match, l'OGC Nice a dominé le FC Nantes à l'Allianz Riviera (2-1). Le Gym renoue ainsi avec la victoire, qu'il n'avait plus connue depuis trois matchs. La psychologie ? Très peu pour les hommes en noir, ce samedi. Le coup d'envoi vient en effet à peine d'être donné, qu'Andrei Girotto dégage un ballon anodin loin de ses cages. En glissant, son pied atterrit sur la cheville d'Hassane Kamara. Jusque-là, rien de bien fou... excepté pour les assistants vidéo, qui ordonnent à M. Brisard de regarder les images. Quelques secondes plus tard, le Brésilien est exclu (3). Première incompréhension. Forcément, les vagues niçoises commencent à s'enchaîner sur la cage d'Alban Lafont, et la faille finit par être trouvée lorsque Dante place une jolie tête sur un corner d'Amine Gouiri (1-0, 27). Alors que les deux équipes s'apprêtent à rejoindre les vestiaires, l'omniprésente VAR fait son retour pour la seconde incompréhension du premier acte. Cette fois, c'est pour signaler une main de Pelmard sur une tête de Randal Kolo Muani qu'absolument personne n'avait vue. Imran Louza ne se fait alors pas prier pour égaliser, sur penalty (1-1, 45+6).L'égalisation, presque miraculeuse, des Canaris ne les empêche pas de continuer à subir. Leur principal bourreau se nomme Amine Gouiri. Après son coup franc bien repoussé par Lafont (57), c'est encore lui qui est à l'origine du pion de Khéphren Thuram, aidé par un contre favorable (2-1, 62). La suite ? Le Gym contrôle la fin de match, face à des Nantais trop impuissants pour rivaliser. Rony Lopes est même proche de corser l'addition, mais Lafont réalise une belle parade devant le Portugais (81). Après deux défaites et un nul, le Gym renoue enfin avec le succès. Le succès, justement, Nantes ne l'a plus goûté depuis quatre matchs. Désormais à la quinzième place de Ligue 1, les joueurs de Christian Gourcuff devront impérativement réagir après la trêve face à Brest.Pas certain que Jérôme Brisard soit de la partie.