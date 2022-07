En Sierra Leone, deux équipes gagnent 91-1 et 95-0

@SLFA_sl investigates impractical match results from two 1st-Division matchs in the ongoing Eastern Regional Super 10 League. pic.twitter.com/UtsFBrQAdu — Sierra Leone Football Association (@SLFA_sl) July 4, 2022

Après les scores fleuves, les scores océaniques.Étonnement, deux rencontres de championnat ont récemment attiré l’œil de la fédération sierraléonaise. Il faut dire que le Gulf FC et les Kahunla Rangers n’y sont pas allés de main morte. À égalité de points au compteur, les deux équipes jouaient une qualification pour des play-offs d'accession en première division au. Résultat : elles ont respectivement gagné leurs matchs 91-1 et 95-0.Et comme si la situation n'était déjà pas assez ridicule, les scores à la mi-temps ne collent pas vraiment puisqu'il n’y avait alors que 7-1 et 2-0. Ensuite ? Des exclusions en veux-tu en voilà, un arbitre qui quitte le match à la pause, et un trentuplé. La fédé a publié ce lundi un communiqué indiquant qu’une enquête officielle avait été ouverte. Cette histoire rappelle d’ailleurs celle de l’AC Arles qui avait remporté son match face à Septèmes 22-1 pour valider sa montée en R1 à la différence de buts.Une chose est sûre, cette fois pas de Fabiański dans les buts.