En Serbie, l’arbitre valide un but grâce au téléphone d’un supporter

A referee in the Serbian lower league disallowed a goal after going to watch a replay on a fans phone... ? pic.twitter.com/BIjhpbRvu5 — SPORTbible (@sportbible) September 15, 2022

Un terrain à l’extreme limite du praticable, des joueurs qui ont le même ventre que Payet et des supporters au bord du terrain qui puent la, rassurez-vous nous sommes bien en Serbie.Un match d’amateur à priori banal mais qui va rentrer dans la légende. Sur un coup franc, l’équipe à domicile marque d’une tête rageuse. L’arbitre décide alors d’annuler le but pour hors jeu. Une décision contestée par les supporters présents qui décident alors de prendre à part le juge de la partie. Coup de chance, l’un des supporters a filmé avec son téléphone ce but. Ce dernier décide alors de montrer directement la vidéo à l’arbitre qui revient sur sa décision et accorde le pion pour le plus grand bonheur des Bleus.Du renfort pour Pascal Garibian.