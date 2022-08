En remportant l'Euro, Sarina Wiegman entre au panthéon du football européen

AB

Alerte record !La sélectionneuse néerlandaise Sarina Wiegman entre un peu plus dans l’histoire du football. Avec sa victoire en finale de l’Euro, ce dimanche avec l’équipe d’Angleterre , la Batave est effectivement devenue la première technicienne à remporter deux titres européens avec deux nations différentes (hommes et femmes confondus). Et d'affilée qui plus est.Thina Teune (1997, 2001 et 2005) puis Silvia Neid (2009 et 2013) avaient, de leur côté, réussi à glaner cinq titres continentaux consécutifs, mais « uniquement » avec l'Allemagne. Chez les hommes, les seize éditions de l'Euro auront vu seize sélectionneurs différents l'emporter.Et puis, gagner des titres avec les Pays-Bas et l’Angleterre, ça mérite les félicitations.