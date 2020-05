Six clubs de Premier League militent pour supprimer les relégations

FB

Curieusement, il s'agit des six derniers au classement.Comme le révèle Sky Sports ce lundi, six clubs de Premier League ont très clairement formulé le souhait d'annuler les relégations cette saison. Il s'agit de Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa et Norwich, soit les clubs actuellement classés entre la 15et la 20place. Si les vingt écuries de l'élite ont émis le souhait d'aller au bout de l'exercice en cours, ces six formations estiment qu'il serait injuste que certaines équipes soient reléguées après avoir joué les derniers matchs de la saison à huis clos et sur terrain neutre, comme cela est en train de se profiler.Pour que leur proposition soit acceptée, au moins quatorze clubs de Premier League devront voter en ce sens. Tous ont été avertis qu'une telle suppression rendrait la concurrence moins attrayante pour les diffuseurs, et pourrait affecter la valeur des futurs droits télévisés. De son côté, le président de l'EFL – l'organisateur du Championship (D2 anglaise) –, Rick Parry, a déjà menacé de saisir la justice si la relégation était supprimée, et que les clubs de son championnat ne pouvaient pas être promus en Premier League.Chacun défend son bifteck.