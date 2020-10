MLS : Henry l'emporte face à Matuidi

4

DF

Celle-ci lui fait du bien.Mécontent après les deux défaites consécutives concédées par son équipe du Montréal Impact face au New England (2-3) et à Philadelphie Union (1-2), Henry attendait une réaction de ses joueurs face à l'Inter Miami d'Higuaín et Matuidi. Mission accomplie dans la nuit de samedi à dimanche avec une victoire 2-1, qui permet à l'ancien d'Arsenal et ses joueurs de monter à la huitième place de la conférence Est.Rapidement devant avec un pion de Krkić à la sixième minute, les Québécois se sont fait surprendre par Brek Shea à la demi-heure de jeu avant d'être délivrés sur la fin de la partie par l'Argentin Urruti. Coup d'arrêt pour Blaisou et Pipita, sur le terrain pendant 90 minutes et qui restaient sur trois matchs sans défaite.Thierry en rit.