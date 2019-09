En Macédoine, le club fondé par Goran Pandev en plein boom

Vainqueur de la Ligue des champions en 2010 avec l'Inter, pilier de la Serie A depuis 2004, Goran Pandev est également propriétaire d'un club en Macédoine. Ce club, qu'il a fondé en 2010, et qui était à l'époque uniquement une académie pour jeunes, est aujourd'hui en D1 nationale, vient de disputer un tour préliminaire de C3 et a des rêves de titre...

L'année 2010 a été plutôt faste pour Goran Pandev. Le 4 janvier, il signe à l'Inter après plusieurs mois passés au placard, à la suite d'un différend contractuel avec le président de la Lazio, Claudio Lotito. Au mois de mai, il remporte la Coupe d'Italie (sa deuxième consécutive), puis le premier Scudetto de sa carrière. Et le 22 de ce même mois de mai, cerise sur le gâteau, il soulève la Ligue des champions. Suivront une Supercoupe d'Italie au mois d'août (il marque en finale), puis un Mondial des clubs en décembre (il marque en finale, encore). Cinq trophées majeurs en un an. Et c'est tout ? Certainement pas. En cette année 2010, le meilleur joueur macédonien de l'histoire décide également de fonder, en toute discrétion, une académie de football dans sa ville de naissance, Strumica. Une académie qu'il baptise sobrement Football Academy Pandev. Une façon pour lui de rendre à sa ville et à sa patrie tout le soutien qu'il avait reçu depuis le début de sa carrière.Oui, mais voilà : ce qui aurait pu rester une simple académie pour jeunes footballeurs en herbe va prendre une tournure totalement inattendue. En effet, en 2014, la Fédération macédonienne de football décide de changer les conditions d'existence des équipes de jeunes. Pour avoir le droit de participer à la Youth Super League, une équipe de jeunes est désormais obligée d'avoir une équipe senior. «» , nous explique Risto Ristov, adjoint du coach de l'équipe première, au club depuis 2016. Ainsi, une équipe baptisée Akademija Pandev s'inscrit à la quatrième division macédonienne au début de la saison 2014-2015. Le but étant essentiellement, dans un premier temps, de permettre aux gamins du club de pouvoir continuer à participer aux compétitions nationales.Mais une nouvelle idée va germer dans la tête de Goran Pandev et de son staff. «, rembobine Ristov.» Pendant l'intersaison, le club fraîchement fondé recrute «» , de façon à encadrer cette équipe composée à 90% de très jeunes joueurs. Le conte de fées se poursuit : Akademija Pandev survole son championnat, termine premier de D3 et est promu en deuxième division. Ristov, encore : «La saison 2016-2017 va ressembler comme deux gouttes d'eau aux précédentes. Akademija Pandev remporte pratiquement tous ses matchs, essuie quelques rares revers, et termine la saison à la première place, avec un bilan dingue de 21 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 69 buts marqués, 24 encaissés et 12 points d'avance sur Skopje, son dauphin. Trois ans après sa création, Akademija Pandev est promu dans l'élite du football macédonien.Une véritable fierté pour son propriétaire et fondateur, qui, pendant ce temps-là, connaît une (fin de) carrière plutôt tranquille du côté du Genoa. «, détaille Risto Ristov.(en 2000-2001, N.D.L.R.)Akademija Pandev est donc sur la grille de départ de la première division au début de la saison 2017-2018.L'apprentissage du haut niveau est évidemment plus difficile. L'équipe termine à la 6place (sur 10 équipes), avec un bilan de 10 victoires, 12 nuls et 14 défaites. «» comme la définit Ristov, qui va précéder «» . En effet, à nouveau renforcée à l'intersaison 2018, l'AFK Pandev commence son championnat tambour battant, et se positionne tout de suite dans le top 3 national. «, confie Ristov.Et les résultats le confirment : 6-3 (score cumulé) en huitièmes contre Bregalnica Štip, 9-2 en quarts contre Korab Debar, 6-2 en demies contre Pobeda, puis la finale contre Makedonija GjP. Comme un symbole, c'est le bien-nommé Sasko Pandev, frère de, qui ouvre le score. Mais Akademija Pandev se fait remonter (1-1, puis 2-1), avant d'égaliser à la 86minute sur penalty. Et la loterie des tirs au but, cette fois, leur sourit. «. » (En réalité, le Kallon FC de Mohamed Kallon avait remporté le championnat sierra-léonais en 2006, alors que Kallon était toujours en activité, N.D.L.R.)Cette Coupe nationale remportée ouvre donc les portes de l'Europe au club de Pandev. Au programme, un tour préliminaire de Ligue Europa contre les Bosniens de Zrinjski, à disputer en plein mois de juillet 2019. Le baptême est rude. Défaite 3-0 à l'aller, défaite 3-0 au retour. Mais pas de quoi entraver l'enthousiasme des troupes. «, nuance Ristov.Après sept journées de championnat macédonien, Akademija Pandev est toujours invaincue, n'a encaissé qu'un seul but (!), et pointe à la deuxième place du classement, à un point du leader, le Vardar Skopje, son adversaire ce dimanche. Déjà un choc, et l'occasion pour Risto Ristov de dévoiler, sans langue de bois, les rêves de titre du club. «» Et pendant que l'équipe qu'il a fondée disputera un match au sommet chez le vice-champion en titre, Goran Pandev, lui, sera sur la pelouse de la Lazio, le club qui l'a révélé entre 2004 et 2009. Pour un 415match en Serie A. La belle histoire.