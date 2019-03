En League Two, le but ultime de renard des surfaces

Yep, this actually just happened at Brunton Park...#cufc pic.twitter.com/SPTw1fCMb3 — Matthew Hill (@NicoHillkenberg) 12 mars 2019

JB

Photo: Barbara Abbott

Attendre dans la surface. Se faire oublier. Sentir un coup. Surgir au moment où personne ne l'attend. Faire trembler les filets.Cette véritable philosophie de vie chère à Pippo Inzaghi a été illustrée à la perfection ce mardi par un certain Hallam Hope, attaquant du Carlisle United, en League Two (quatrième division anglaise). Face à Notts County, celui qui défend aussi le maillot de l'île de la Barbade a joué un bien vilain tour au portier Ryan Schofield, lequel pensait être tranquille pour pouvoir relancer au pied après avoir récupéré le ballon. Pendant ce temps-là, Hope attendait calmement dans les six mètres pour exploser au moment où son adversaire ferait l'erreur. Et son plan a fonctionné à merveille...... même si Carlisle s'est tout de même incliné à domicile (1-3).