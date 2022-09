Si le feuilleton déchaîne les passions en France, la rocambolesque affaire de chantage et d’extorsion de fonds impliquant la fratrie Pogba suscite un intérêt relatif en Italie. Dans la presse et à la direction de la Juventus, on s’occupe plus du sportif, sans doute à juste titre au moment où la Vieille Dame peine à retrouver un niveau satisfaisant.

Chronique judiciaire forcée

Reviendra, reviendra pas

Par Agathe Ferrière

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une telle tornade médiatique n’a jamais eu bon effet sur un vestiaire aussi fragile. Mieux vaut l'éviter, alors que la Juventus de Massimiliano Allegri est déjà décevante , malgré des résultats corrects sur le papier et une sixième place en embuscade en haut du classement. Dans un tel contexte, le retour de Paul Pogba au cœur du jeu de la Juventus est donc vivement attendu. Au club comme dans la presse, la santé du joueur a de quoi mettre de côté les histoires de marabout et autres rebondissements, sans pour autant passer sous silence ce, qui pourrait affecter la Pioche.Le traitement de l’affaire Pogba reste sobre de la part des journalistes transalpins. À, à laou au, par exemple, rares sont les articles traitant de cette histoire de famille. Les unes des quotidiens sportifs italiens sont occupées par les stars de Serie A, celles qui jouent. Sans toutefois passer l’affaire aux oubliettes. C’est bien lequi a révélé l’ouverture d’une enquête par le parquet de Turin, en août dernier, à la suite d'une plainte de la Pioche datée du 16 juillet dernier. L’enquête, pour, fait suite à la visite surprise présumée de deux ou trois individus français à Paul Pogba, au centre d’entraînementde la Continassa. Paul Pogba a ensuite affirmé au cours de son audition avec la police avoir reconnu son frère Mathias parmi la bande, comme révélé plus tard par France Info . Le club a ensuite dépêché ses avocats pour défendre le milieu de terrain et porter plainte auprès de la police italienne, qui s'est ensuite rapprochée de son homologue française. Si lefait gratter du papier en Italie, c’est bien parce qu’il prend racine dans le pays, et que les autorités judiciaires du Piémont y sont impliquées.Ce qui agite le plus la presse sportive italienne ces derniers temps quand il s’agit d’évoquer Paul Pogba, ce sont plutôt ses allers-retours entre le centre d’entraînement et l’infirmerie. L’international français avait retrouvé la Continassa, afin de suivre un entraînement spécialisé destiné à éviter une intervention chirurgicale sur son ménisque, abîmé à la fin du mois de juillet. Avec le Mondial au Qatar en ligne de mire, la blessure de Pogba avait fait l’objet d’une gestion réfléchie et étudiée. Mais ces dernières semaines n’ont décidément pas réussi au Français, finalement contraint de subir une opération qui prolongera sa convalescence d’environ six semaines, compromettant forcément sa participation au Mondial et au championnat. De quoi alourdir le quotidien déjà pénible de Massimiliano Allegri, qui a réagi à la nouvelle en conférence de presse avec son flegme naturel :Et de répondre, quand on lui demande si son joueur sera à la Coupe du monde :Les tifosi de la Vieille Dame, eux, continuent d’afficher leur soutien au, notamment sous ses publications Instagram. Mais ces encouragements concernent plus la blessure de l’international français que ses embrouilles familiales.Côté direction, la discrétion est de mise. Mathias Pogba a beau multiplier les vidéos à charge contre son frère sur Twitter, rien ne fait broncher Allegri, Agnelli et compagnie, qui sont directement impliqués dans l’affaire et n’ont aucun intérêt légal à la commenter. Les rôles sont bien définis : le club s'occupe du sportif, la police du judicaire. Alors, la Vieille Dame se tait et se garde de publier un communiqué officiel à ce sujet. Sans doute, aussi, parce que la Juventus est taraudée par d’autres Français, ceux du Paris Saint-Germain, qu’elle affrontera ce mardi soir en ouverture de la phase de poules de Ligue des champions. Encore une épreuve sur la route d’une Juve définitivement secouée.