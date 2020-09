En Irlande du Nord, un joueur suspendu pour avoir uriné sur la pelouse

Coleraine striker Eoin Bradley has been given a six-match suspension for urinating on the pitch.Full story: https://t.co/GsTddVtBQK pic.twitter.com/VAnQT892KA — BBC Sport (@BBCSport) September 29, 2020

JS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est ce qui s'appelle avoir une envie pressante.Le 27 juillet dernier, la demi-finale de la Coupe d'Irlande du Nord entre Coleraine et Ballymena United a été le théâtre d'une drôle de scène. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont dos à dos (1-1) et doivent se départager en prolongation. Trente de minutes de rallonge insurmontable pour Eoin Bradley, dont l'envie pressante ne pouvait visiblement pas attendre.Résultat, le joueur de Coleraine a eu la bonne idée d'uriner sur la pelouse à la pause, pensant ne pas avoir accès aux toilettes en raison des restrictions sanitaires. Un comportement qui n'a pas du tout plus à la Fédération nord-irlandaise, qui a décidé de suspendre le joueur de 36 ans pour une durée de six matchs, comme le rapporte la BBC. Anecdote : Bradley avait marqué un coup franc avant son petit pipi. Malheureusement, Coleraine a fini par s'incliner lors de la séance de tirs au but.N'est pas Fabien Barthez qui veut.