En Indonésie, des joueurs contraints de vendre de la nourriture dans la rue

Footballers in Indonesia are selling food on the street to make ends meet.Their salary was reduced by 75%https://t.co/gUYMAg5JbE pic.twitter.com/iHsoa3jH19 — FIFPRO (@FIFPro) June 5, 2020

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le chômage partiel, ça a du bon, en fait.En Indonésie, la situation se complique pour bon nombre de joueurs professionnels dont les salaires ont été réduits de 75% par la Fédération indonésienne (PSSI) pour faire face à la crise du coronavirus. D'après un communiqué de la FIFPRO, certains joueurs se retrouvent contraints de vendre de la nourriture dans la rue pour pouvoir dégager un revenu suffisant. La situation est encore plus préoccupante pour les joueurs de deuxième division dont le salaire était déjà inférieur au salaire minimum avant cette réduction drastique.Interrogé par la FIFPRO, Miftahul Hamdi, joueur de Persiraja en première division et international indonésien depuis 2017, a révélé qu'il travaillait désormais avec sa femme pour vendre des gâteaux. Difficultés similaires pour Ugik Sugiyanto, joueur de deuxième division :Des négociations sont en cours entre la PSSI et le syndicat de joueurs afin de réajuster les salaires et d'envisager un retour à la compétition.