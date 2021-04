En froid avec Fonseca, des joueurs de la Roma s'entraînent en privé

LF

Les joueurs se plaignent de ne pas assez s'entraîner, on aura tout vu !Rien ne va plus à Rome. Lessont septièmes de Serie A, et le divorce paraît consommé entre le vestiaire et Paulo Fonseca. Le nul à Sassuolo (2-2) a été mal vécu et un début de clash aurait éclaté entre eux. Les entraînements sont notamment ciblés par certains joueurs. Lerévèle que plusieurs joueurs, mécontents des séances proposées par leur coach, ont décidé de s'infliger du rab en privé. Déjà en froid avec Edin Džeko depuis quelque temps et quasi certain de ne pas poursuivre l'aventure l'année prochaine, Paulo Fonseca voit son vestiaire se diviser en interne. Une préparation loin d'être idéale avant d'affronter l'Ajax en quarts de finale de Ligue Europa.Encore une histoire qui finit mal.