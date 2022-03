L’écran de fumée du premier contrat pro de 5 ans

Après plusieurs semaines d’échanges, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le 24 février la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. Parmi les mesures votées, la possibilité d’étirer le premier contrat pro jusqu’à cinq ans contre trois auparavant. Les clubs attendaient cela avec impatience, mais est-ce la recette miracle pour accroître la compétitivité de la Ligue des talents ?

Tu me fais tourner la tête...

« Certains vont s’imaginer une hausse des prix des transferts à cause d’un contrat longue durée, mais ça ne marche pas comme ça. »

L'amour dure trois ans ou cinq ans ?

« Il y a actuellement un vrai manque de visibilité pour certains joueurs. Là, avec cinq années signées, même si on peut imaginer des clauses de revoyure, il sentira que son club le veut. »

L'élection présidentielle retardera l'échéance

Par Florent Caffery

Tous propos recueillis par FC, sauf ceux de Philippe Piat tirés de Ouest-France.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qui n’a jamais voulu protéger son bébé le plus longtemps possible ? C’est l’objectif premier de Cédric Roussel, député LREM des Alpes-Maritimes,. Son amendement, relatif à la possibilité d’étirer jusqu’à cinq ans la durée du premier contrat pro (à partir de 18 ans), était l’une des priorités de cette loi visant à démocratiser le sport.Comprenez que la France ne jouerait pas dans la même cour que les écuries dueuropéen et qu’, appuie Cédric Roussel.La démarche est louable., estime l’agent de joueurs Thomas Buanec,, plus aujourd'hui.L’agent éclaire son discours :Au fond,Cela n’aurait pas forcément chagriné Franck Triqueneaux, ex-formateur de Valenciennes, qui n’a pas oublié le départ d’Arthur Masuaku à l’Olympiakos, à l’été 2014. À l’époque, le défenseur ne paraphe qu’un contrat d’un an pour son arrivée dans la cour des grands., rejoue, un brin amer, son formateur.Franck Triqueneaux admet, abonde Thomas Buanec.Comme si, au fond, aucune durée idéale de ce premier contrat – au détriment parfois de ceux stagiaires qui finissent par disparaître – ne pouvait exister., jure Thomas Buanec.(deux contrats de ce type par club, NDLR)Si le député Roussel affirme que, l’UNFP freine des quatre fers sur l’amendement. En 2018, le syndicat des joueurs pros avait brandi la menace de grève quand le sujet était arrivé sur la table, craignant aussi l’absence de revalorisation salariale si le joueur venait à éclore durant ces cinq années. Cédric Roussel explique n’avoir eude l’UNFP pendant que Philippe Piat, coprésident du syndicat, entend surtoutUn autre agent sollicité argue que. Au fond, peu importe la durée du premier contrat,, relance Franck Triqueneaux, qui n’a pas oublié le départ précoce de Dayot Upamecano au Red Bull Salzbourg dans l’idée de. Avant de poursuivre :D’autant queThomas Buanec raisonne foot,La durée n’est pas la seule unité à prendre en compte, le projet sportif aussi :, d’après Cédric Roussel.Franck Triqueneaux insiste :L’UNFP débroussaille de son côté une piste :, explique Philippe Piat.Le pire, c’est que cette notion des cinq années n’est même pas sûre de voir le jour..., conclut Cédric Roussel.Mais d’ici avril, il faudra passer aux urnes pour l’élection présidentielle et