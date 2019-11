En direct : vivez la lutte finale pour le titre de champion de Suède

Rafraîchir 47

13h36 : Mååååååål för Hammarby! Eh ben voilà, suffisait de demander. La frappe du gauche d'Alexander Kačaniklić (oui, l'ancien Nantais !) à mi-hauteur fait mouche. Hammarby dépasse Djurgården à son tour !

13h15 : LE BREAK POUR MALMÖÖÖÖÖÖ ! L'international comorien Fouad Bachirou (formé au PSG !) adresse un centre à ras-de-terre qui passe entre les jambes du pauvre Michael Almeback. Derrière, Arnor Traustason n'a qu'à pousser le ballon au fond des filets. Serait-ce déjà le parfum de la victoire ?

Djurgårdens tifo: » Vinn guldet - bli odödliga » pic.twitter.com/BxknWFyCY9 — Daniel Kristoffersson (@DKristoffersson) November 2, 2019

13h14 : NORKÖPPING FAIT DÉJÀ LE BREAK ! OOOOOH LA DOUCHE FROIDE ! Un défenseur de Djurgården glisse dans la surface et laisse le champ libre au monténégrino-suédois Sead Haksabanovic (oui, l'ancien de Malaga et de West Ham) pour placer sa tête décroisée. C'est aussi beau que son numéro 99 est dégueulasse.

13h10 : Mååååååål för Malmö ! Incroyable ! Dans le même temps, Rasmus Bengtsson reprend un centre tendu d'Eric Larsson en plein dans la boîte. Malmö ouvre le score à Örebro et REPASSE EN TÊTE DU CLASSEMENT !

13h09 : Mååååååål för Norköpping!!!!!! Le corner est parfaitement tiré et le défenseur danois Rasmus Lauritsen place parfaitement son pied pour inscrire son cinquième but de la saison. Djurgården est mené, ça commence très mal.

Tre lag tampas om titeln. Ännu fler vill undvika att åka ur. Idag avgörs #Allsvenskan 2019 pic.twitter.com/sb9YOxz0pU — Allsvenskan (@AllsvenskanSE) November 2, 2019

Par Julien Duez

Det har börjat igen, c'es reparti sur toutes les pelouses. L'ambiance générale ne bouge pas : il a l'air de faire gris et de pleuvoir partout. L'enfer.Tu as raison d'y croire. Avec 72 buts marqués jusqu'à présent, c'est la meilleure attaque de Suède. Ça va être dur, mais ils peuvent le faire.Vous sentez comme on commence à douter du côté de Djurgården ?Wow, ils filment vraiment à l'intérieur du vestiaire pendant la mi-temps ? Emot modern fotboll, ça bouge pas.Pour y voir plus clair, voici le classement en direct.C'est très serré, mais que dire du bas de tableau où on vit un statu-quo général. Tout peut encore basculer dans la lutte pour la relégation.C'est la mi-temps sur toutes les pelouses d'Allsvenskan et - bon sang ! - ces 45 premières minutes ont tenu toutes leurs promesses. Leader fragile, Djurgården s'est effondré à Norköpping et dégringole à la troisième place, à égalité de points avec Malmö, virtuellement champion, et Hammarby, qui doit encore en marquer deux sans que son rival ne plante encore, pour ravir sa deuxième couronne.Tu as déjà expérimenté des matchs là-bas ? Un petit top des stades/rencontres à ne manquer sous aucun prétexte ?Et au niveau de la différence de buts, Hammarby à deux buts d'écarts avec Malmö. Il va falloir canonner sévère pour rattraper ce minuscule retard.Ceci dit, cette saison, Hammarby a réalisé la plus grosse victoire à l'extérieur (1-6 contre l'AFC Eskilstuna) et le plus gros score tout court : 6-2, à deux reprises (!) face au Falkenbergs FF et à l'IFK Göteborg.13h35 : Edit pour Östersunds : Göteborg vient de mettre le deuxième.13h27 : Si Hammarby a envie de débloquer le score contre Häcken, c'est quand ils veulent hein.Et en parlant d'Östersunds, la hype de l'époque Ligue Europa est bel et bien terminée. Les joueurs de Ian Burchnall sont en train de faire match nul contre l'IFK Göteborg. Peu importe le résultat de cet après-midi, ils se maintiendront de justesse en Allsvenskan.Encore un mot sur Fouad Bachirou. Si vous voulez en savoir plus sur lui, on en parlait il y a deux ans quand il jouaient encore à Östersunds :Vachement impressionnant le parcage de Djurgården au passage. Les joueurs ont un mur derrière eux, va falloir en profiter.Rohlala ça chauffe déjà à Norköpping ! Les ultras de Djurgården empêchent le capitaine Alexander Fransson (ex Lausanne et FC Bâle pour les Suisses qui nous suivent) de tirer son corner, la police est obligé d'intervenir pour calmer le jeu.Si Hammarby ne crée pas l'exploit, ils pourront toujours se consoler avec le titre de joueur du mois d'octobre, remporté par l'ancien international U19 suédois Darijan Bojanić. Bravo à lui.Nu går vi! C'est parti ! Bonne chance à tous !Un point chiffres : Djurgården a 65 points et n'a besoin que d'un match nul pour valider sa douzième couronne nationale, la dernière datant de 2005.Derrière, Malmö (vingt titres, le dernier il y a deux ans) et Hammarby (un titre, remporté en 2001) sont à 62 points chacun et doivent impérativement gagner, tout en priant pour un faux-pas de l'ancien club du Havrais Tino Kadewere. Jetez-donc un œil au tableau ci-dessous :Hej alla! Hur är det? Vous imaginiez remplacer votre JT de 13 heures par un multiplex de la dernière journée du championnat de Suède ? Moi non plus. D'autant plus que j'étais particulièrement attiré par ce reportage sur la poterie traditionnelle en Indre-et-Loire, mais que voulez-vous, il y a plus excitant !Et pour cause : à 13 heures pétantes, trois clubs vont jouer pour le titre d'Allsvenskan : Djurgården, en déplacement à Norrköping, Malmö, sur la pelouse d'Örebro et Hammarby, qui reçoit Häcken. En gros, on va se régaler.