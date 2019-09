En direct : un lundi de clôture sur le marché des transferts

Réglages de dernières minutes, joueurs de complément, panic buys, bonnes pioches, derniers gros coups : le mercato ferme ses portes à minuit pile et il y a de quoi se régaler d'ici-là. Retrouvez le détail du ticket de caisse ci-dessous !

Rafraîchir 109

12h33 : Ah, ça chauffe du côté de la Canebière ! Valentin Rongier serait en route pour renforcer le milieu phocéen, orphelin de Luiz Gustavo selon L'Equipe. Un dernier bon coup avant que le gong ne retentisse pour l'OM ?

Info @beinsports_FR : le gardien Keylor Navas est actuellement dans les locaux du Paris Saint-Germain pour y parapher son contrat. #PSG #Navas #mercato — Thibault Le Rol (@ThibaultLeRol) September 2, 2019

10h43 : Pour RMC Sport, c'est fait pour Mauro Icardi au PSG ! Un prêt pour le buteur argentin de l'Inter qui devrait arriver vers 17h du côté de Paris.

#Icardi c’est fait au #PSG ! L’#Inter et le PSG clubs ont trouvé un accord pour un prêt du joueur. Il s’envole vers 15h de Milan. Il est attendu à Paris à 17h pour passer la visite médicale ! Très gros coup pour Paris ! #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) September 2, 2019

10h25 : POINT ICARDI ! Gianluca Di Marzio annonce que « tout est en bonne voie » et que « si tout se passe bien, Icardi sera bientôt en mesure de se préparer pour son nouveau challenge, appelé Ligue 1. » . Je vous le dis, ça va être ça notre fil rouge jusqu'à minuit. Avec la fin que tout le monde connaît : un fax qui s'est envoyé à 00h01.

Procede bene per @MauroIcardi al @PSG_inside dopo una notte di trattative: si va avanti per il rinnovo con @Inter e poi prestito con diritto di riscatto al #Psg @Sky Sports #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 2, 2019

9h : Salut les chineurs ! Vous êtes certains de vouloir passer la journée à savoir qui sera le 73e joueur recruté par l'AS Monaco ? Qui mettra un vent à l'OM ? Quel Nîmois suivra le mouvement vers Angers ? Quel pré-retraité va filer en Turquie ? Si Neymar va réellement rester à Paris ? Eh bien accrochez-vous, on est parti pour une belle journée.

Par la rédaction de sofoot.com

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est fait pour Vlad Chiricheș à Sassuolo ! Le défenseur international roumain s'est engagé avec lesen prêt avec option d'achat en provenance de Naples.Les bruits de couloirs autour de Rapinha à Rennes sont donc bels et bien réels. L'ailier du Sporting serait en passe de s'engager pour près de 20 millions d'euros à Rennes dans les heures à venir selon. Un transfert qui ne serait pas loin d'être le plus gros de l'histoire du club, à un million près de celui de Severino Lucas en 2000. Rennes n'est pas le dauphin du PSG qu'en Ligue 1, sur le marché des transferts aussi !Puisque vous désirez des transferts originaux, en voilà un : après 8 ans passés au Chievo, le Finlandais Perparim Hetemaj rejoint Pippo Inzaghi à Bénévento en Serie B. Avoue que tu ne l'avais pas vu venir celui-là, pas vrai ?Le cousin de Steven Gerrard va signer à la Fiorentina ! Bobby Duncan s'apprête à rejoindre l'équipe de Franck Ribéry selon le. Montant de l'opération : deux millions d'euros, et un contrat de trois ans qui attend Duncan à Florence.Le PSG s'est décidemment réveillé de bonne heure pour boucler ses dernières emplettes. Selon les infos de, Keylor Navas est actuellement dans les locaux parisiens pour y signer son contrat.On vous parlait de l'arrivée de Mkhitaryan à Rome : le voilà arrivé à l'aéroport de Rome !C'est fait pour Matteo Darmian à Parme ! L'ancien du Torino, qui était à Manchester United depuis 2015, a rejoint Gervinho et consorts définitivement jusqu'en 2023 ! Joli coup pour les Parmesans.On attend aussi l'annonce imminente de l'échange André Silva-Ante Rebić. Hier, après la victoire de l'Eintracht face à Düsseldorf, le directeur sportif Fredi Bobic avait lâché quelques miettes sur les tractactions en cours avec le Milan : «» . On guette l'annonce désormais.Ça va bouger du côté d'Amiens. Selon le Courrier Picard , Aurélien Chedjou a passé sa visite médicale ce dimanche et va s'engager avec le club picard dans les prochaines heures. À l'inverse, Rafal Kurzawa va rentrer en Pologne.Et paf, un transfert qui sent bon le terroir ! Annoncé par le journal local Bien Public , Benjamin Jeannot va quitter Dijon. Destination : Caen selon L'Équipe, où un contrat de quatre ans attend le buteur en Normandie. L'occasion de refaire la fête en cas de barrage en fin de saison ?Supporters rennais, même si vous êtes peu nombreux, j'ai oublié de vous prévenir : Jonas Martin risque de débarquer chez vous dans quelques heures. Un transfert pour moins de quatre millions d'euros, c'est une belle affaire ça. Non ?Ah, il est 10h ! Plus que quatorze heures et on pourra le dire : Neymar est resté au PSG. Mais en attendant, tout est possible haha. Tout.: Chicharito va s'offrir une cure en Andalousie. Le quotidien madrilène AS rapporte que Javier Hernández, actuellement à West Ham, va s'engager dans les prochaines heures avec le FC Séville contre une somme de 9 millions d'euros. Miam.Jesé fonce vers le Celta de Vigo. L'Équipe annonce que l'ancien du Real, qui ne s'est jamais imposé depuis son arrivée en 2016, devrait retourner en Espagne sous la forme d'un transfert définitif cette fois. La fin du calvaire approche.La Roma continue son marché des anciens tops devenus flops. Après Chris Smalling, la Louve serait proche d'accueillir Mkhitaryan selon. On parle d'un prêt avec option d'achat pour l'Arménien du côté de Rome. Il est vraiment bizarre ce mercato romain, vous ne trouvez pas ?On en sait plus sur l'avenir de Rémi Oudin, auteur de dix pions avec Reims en Ligue 1 l'an passé. Sur le départ, le talent rémois de 22 ans serait en passe de rejoindre la Fiorentina selon L'Équipe. Un transfert de l'ordre de 10 millions d'euros aurait convaincu Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims. Allez, plus que 15 heures pour trouver son remplaçant maintenant !Et pas des moindres ! L'inusable Fernando Llorente, qui pose ses valises de grands clubs en grands clubs, rejoint Naples ! Regardez moi ce sourire.Et sinon, Nantes continue de faire son marché à Guingamp. Ce dimanche soir,a annoncé un accord entre les deux clubs pour le transfert de Ludovic Blas pour 8 millions d'euros et un contrat de quatre ans chez les Canaris. En espérant qu'il ne se blesse pas aussi vite que Marcus Coco, bien évidemment.Pendant que vous tapiez votre meilleure nuit, ça a pas mal bougé de l'autre côté des Alpes. Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialiste du mercato, a tranquillement lâché une bombe : Mauro Icardi serait actuellement en réunion avec l'Inter pour prolonger son contrat d'un an et partir en prêt au PSG ! Vous l'avez deviné, ça va être notre fil rouge jusqu'au bout de la nuit cette histoire !Voilà déjà ce qu'il s'est passé dimanche, pendant que vous digériez vos œufs brouillés, que vous attendiez votre train de retour ou que vous revoyiez vos arguments sur Dario Benedetto.