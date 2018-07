En direct : un jour de finale en France

À quelques heures de la grande finale du Mondial 1998 à Saint-Denis, c'est tout un pays qui est déjà en ébullition. Face au Brésil, l'équipe de France peut décrocher sa première étoile. Sofoot.com vous fait vivre en direct cette folle journée, jusqu'au match qui sera commenté sur ici-même à 17 heures. Allez les Bleus !

Par Andrea Chazy, avec Adrien Hémard et Mathieu Rollinger

: C'est bientôt l'heure du coup d'envoi ! Je vais donc vous laisser vous rafraîchir la nuque une dernière fois avant de passer la main à mon collègue qui va, je l'espère, nous faire vivre le premier sacre des Bleus en coupe du monde ! Bon match, et allez lesMOINS D'UNE HEURE AVANT LE MATCH ! La pression est à son zénith ! Ca swingue de malade ici ! D'ailleurs, pour les adeptes de vélo, c'est le Belge Tom Steels qui a remporté la première étape du jour, en sachant que Chris Boardman avait remporté le prologue la veille, et qu’il conserve quand même sa place de leader.Première victoire et premières larmes pour Françoise et son époux à la maternité de Bretigny : la petite Emma voit le jour, sans aucun incident. «» , confie Françoise. Même le choix du prénom : si les deux parents ne s’étaient pas mis d’accord depuis des mois, le père préférant Lucie, l’approche de la finale a pesé dans la balance pour Françoise : «» . Le père prend quand même le temps de savourer l’instant, avant de rejoindre ses amis dans Rennes pour une double soirée où il est sûr d’avoir quelque chose à fêter, qu’importe le résultat des Bleus.Pour les fans d'automobiles, sachez que Michaël Schumacher vient de remporter, sous des trombes d'eau, le Grand prix de Silverstone de l'autre côté de la Manche. Sa 31ème victoire qui lui permet donc d’égaler un certain Nigel Mansell. Il en a sous le capot, ce pilote allemand.: J'ai zappé sans le vouloir tout à l'heure pour commencer à me mettre sur la Une, et je suis encore une fois tombé sur cette publicité qui passe environ toutes les dix minutes. Elle commence sérieusement à faire partie de ma vie. Mais on s'y fait, pas vrai ?: C'est bien simple, je ne vous ai jamais senti autant au taquet depuis que le site existe. Alors, histoire que l'on commence à faire la fête dès maintenant et que l'on puisse tous survivre à cette attente, je vous balance le véritable tube de ce mondial : «» d'Hermes House Band !: Ca y'est, le bus des Bleus est en route vers le Stade de France ! Avec une foule complètement hystérique autour, ce monstre d'acier va tenter tant bien que mal de rejoindre le nouvel écrin de Saint-Denis avant le début de la rencontre. Les deux heures et demi d'attente qui s'annoncent comme les plus longues de notre vie.La rumeur des vapeurs était donc vrai ! Selon le média brésilien Ronaldo ne serait pas sur la feuille de match mais actuellement à l’hôpital de la Piti é Salpêtrière après une mini-crise cardiaque... Un simple forfait suffit, on a ni le besoin ni l'envie que ce soit plus grave.Comme je vous le disais ce matin, mon vieux Kodak jetable regorge de précieux souvenirs de ce beau mondial que l'on est entrain de vivre. Grâce à lui, je n'oublierais jamais mon séjour à Lyon , et plus particulièrement ce France Danemark au stade Gerland.Le temps commence à être long du côté de Bretigny, où Françoise attend toujours le déclenchement de son accouchement. Très long même pour son mari, qui fait les cents pas dans la chambre. «» s’énerve Françoise. Pendant ce temps, une infirmière entre dans la salle pour proscrire tous les soins nécessaires avant de déclencher. «» demande fou de joie, l’époux. «» , «» surenchérit Françoise. Un homme rassuré en vaut deux !Place de la Bastille à Paris, 400 sans-papiers manifestent et scandent «» au milieu des nombreux supporters qui les regardent de façon incrédule. Est-ce que c'était réellement le moment de faire ça, sérieusement ? Ça ne pouvait pas attendre demain ?L'odeur des merguez a envahie la terrasse, le verre de rosé est à portée de main et la télécommande bien au creux de ta paume droite. Même si la finale occupe ton esprit, tu ne peux pas non plus manquer le départ de la 1ère étape du Tour de France à Dublin, qui plus est pour une boucle d'à peine 184 kilomètres. En guise d'apéro, c'est vraiment le feu.Ce barbecue n’a jamais pris aussi vite que depuis que tu fredonnes en boucle le refrain «» . C’est fou ce lien entre le mental et les capacités. Au menu : trois cordons bleus (oui oui les passer sur le grill est ta technique secrète) et une grosse patate jaune persillée. Et si c’était un présage ?Je cassais la croûte toute à l'heure avec les collègues quand l'un d'eux nous sort, sans prévenir personne, «» Footix, c'est bien plus qu'une mascotte.On part ger-man comme des gloûtons avant de terminer ce marathon de sport tous ensemble. On se retrouve dans une petite demi-heure, et n'oubliez pas : la finale est à 17H ! Un seul mot d'ordre ce soir pour nos Bleus : Gagnez les champions ! «On retrouve notre future maman Françoise qui vient d’arriver à la maternité de Bretigny: «» . L’une d’entre elle vient lui expliquer la procédure, qu’elle ponctue par un « Aller les Bleus ! On va gagner » . «» . Un anesthésiste arrive dans la chambre et lui annonce sans trop lui demander son avis qu’ils vont procéder par péridurale : «» . Le temps presse, en effet.Comme l'avait annoncé le nouveau président de la FIFA, Sepp Blatter, début juin, la finale de la coupe du monde aura bien lieu à 17H, heure française ! Officiellement pour «» qui accueillera la prochaine édition au Japon et en Corée du Sud en 2002. Même si, nous, on sait très bien que ce n'est encore qu'une question de magouilles et de gros sous. Les Français ne sont pas dupes.Il n'y a pas encore un monde fou dans les artères de la capitale, mais ce n'est qu'une question d'heures. Quelques cortèges familiaux commencent déjà à converger vers les parcs et les grandes places pour casser la croûte, profiter du beau temps et de l'ambiance ! Mine de rien, ça reste le dernier jour de ce Mondial ! Qu'est-ce que c'est passé vite.Comme chaque jour depuis le début du Mondial, on vous présente un joueur de l'Equipe de France à qui vous pensez nuits et jours depuis près d'un mois maintenant. Ce matin, notre journaliste Théo Denmat a eu la chance de s'entretenir avec Stéphane Guivar'ch, l'avant-centre des Bleus ! C'est cadeau :Quel stress avant le match de ce soir.. Une finale de coupe du monde, à la maison en plus... Je ne tiens déjà plus en place, j’ai des fourmis dans les jambes ! Vous êtes allez remplir votre Loto Foot ?C'est peut-être déjà « le gros » tremblement de terre de la journée. Ronaldo Luis Nazário de Lima , 21 ans et fer de lance de l'attaque auriverde, serait pris de vertiges depuis le réveil selon les information de la radio. Une nouvelle de « gue-din » à prendre avec des pincettes pour le moment, mais qui serait une bien bonne chose pour les hommes d'Aimé en vue de la grande messe de ce soir ! Plus d'informations à suivre...Chez Françoise, à Rennes » . La Bretonne s’apprête à quitter sa maison. Avant de partir, elle maquille ses deux bambins aux couleurs de la France , avant de les confier à leur grand-mère. Françoise, elle, prend une autre direction, celle de la maternité de Bretigny : «» . La finale avant tout, banzaï !T'aurais pas envie de téma les photos que j'ai prise avec mon Kodak jetable depuis le début de cette coupe du monde à la maison ? Regarde ça, j'étais au bord de la pelouse lorsque notre « Titi » était heureux comme un gossse face à l' Italie . Ça va en faire des souvenirs...On va passer assez rapidement les infos dites « générales » du jour avant de rentrer dans notre finale. Parce qu’on a mieux à faire aujourd’hui. En bref : le premier ministre japonais est sur le point de démissionner et l' Irlande du Nord pleure Jason Richard et Mark Quinn, 3 enfants d’un couple catholiques-protestants qui sont décédés dans un incendie criminel. Côté sports, après le prologue de la veille, les coureurs de la 1ère étape du Tour de France vont se farcir une belle boucle du côté de Dublin. Quel dommage de s’être trompé de sport en étant gosse !Eh ! Repose ça tout de suite ! Mon voisin de table n'a aucun respect du protocole. Le type est déjà en train de taper le champagne... Moi je tourne au café au lait. J'ai lu quelque part que c'était la boisson préférée de Zinédine Zidane le matin. C'est toujours les mêmes gestes : d'abord le café, toujours. Sucrette, touillette. Puis ensuite le lait chaud, toujours.En attendant que vos « ieuv » réussissent à enfin ouvrir les yeux, quoi de mieux qu'un réveil en douceur avec le tube du moment ? Leur premier album est sorti depuis cinq jours déjà, et leur single caracole en tête des charts depuis plus d’un mois maintenant. Le réveil musicale de ce dimanche 12 juillet vous est offert par Manau et sa « Tribu de Dana » !On le sait comme vous : la gueule de bois de mercredi après la victoire contre la Croatie a laissé des traces. Mais mazette, on pourra le dire à nos gosses : on a vu Lilian Thuram claquer un doublé en demie ! En espérant que ça leur serve dans dix ou vingt ans et que ça donne des idées aux jeunes de l'an 2000.En tout cas, content qu'on puisse vivre ça ensemble sur les Internets. C'est quand même chouette cette communauté vituelle. Il y a encore des nazes qui pianotent sur un Minitel parmi vous ?Cocorico, c'est le grand jour ! Si vous n'avez pas encore dévoré votre croissant et avalé votre café du matin, c'est que vous avez décidé de rester bien au fond de votre plumard. Sachez qu'il fait d'ores et déjà 17 degrés en moyenne sur l'Hexagone et que le soleil est bien là ! En Une de votre quotidien de sport qui traîne encore sur le paillasson,n'a pas pu passer à côté de la finale France Brésil de ce soir avec son titre «» . Sobre, efficace, à deux doigts de rendre hommage au groupe de rock Noir Désir. Ce qui est sûr, c'est que ce dimanche 12 juillet, lui, va bien être rock'n'roll !