En direct : Tous en Cuisine avec Eden Hazard

Comme chaque jour de la semaine, Cyril Lignac donne rendez-vous à une célébrité pour cuisiner en direct avec les téléspectateurs dans son émission Tous en Cuisine. Et après Blaise Matuidi et Benjamin Lecomte, c'est au tour d'Eden Hazard de venir montrer ses talents de cuisinier. Au programme petits pois vinaigrette au curry et cordon bleu avec écrasé de pommes de terre. Miam.

Par Steven Oliveira

Qui a dit que les footballeurs ne pouvaient pas s'entraîner durant le confinement ? Certainement pas Eden Hazard qui en profite pour bosser sa cuisine. Et pour cela quel meilleur entraîneur que Cyril Lignac et son émission Tous en Cuisine ? Allez, enfilez votre tablier, mettez votre toque, sortez vos ingrédients et c'est parti.