En direct : Top Chef, les quarts de finale

Deuxième partie des quarts de finale de Top Chef, où David et Mallory ont déjà la moitié de leurs deux pass requis pour passer en demie. Ce soir, place à l'épreuve redoutée par tous : le trompe-l'oeil, sous celui de Christian Le Squer.

Salut les p'tits clous (de girofle) ! Comment que ça va ? On a mis les jambes au soleil ?



Bien, maintenant rangez-vous guiboles, ici c'est une ode au bidon. Celui qui gonfle, celui qui goûte, celui qui mange. Top Chef, les quarts de finale, c'est pas au Camp Nou. C'est ici et maintenant, avec David, Mallory, Hitman et Adrien !

Par Théo Denmat

Alors il part sur quoi Adrien ?? Visiblement, une branche de bois en chocolat farcie à l'anguille et mascarpone, feuilles en purée de chou, wasabi, pain et mousse de persil.La forêt, quoi.Les immenses feuilles en cache-misère pour faire genre que c'est un vrai trompe-l'oeil c'est l'équivalent du coach qui reste debout devant son banc pour faire croire qu'il est impliqué : tout pour les caméras.Je mets ma main à couper que si tu mets Martin dans un vestiaire de foot, en trois entraînements il termine arrière gauche. Et sur son mauvais pied.C'est sûr que : «» , ça le fait moins.Martin va nous faire des rondins de bois en salsifis, un sponge-cake, des feuilles en tuiles de marron... Ouais. C'est un David light, là. En gros tout repose sur le fait que ses salsifis ressemblent effectivement à des bouts de bois.Bon, David est bien parti, revenons un peu sur terre avec Martin qui, malgré son épreuve de pâtes sans pâtes, serait probablement le dernier à traverser au passage piéton si le petit bonhomme est rouge.ATTENDEZ MAIS C'EST QUOI CES PLUMES EN FEUILLE DE BRICK ? ET SON NID LÀ ???C'est hyper réaliste, il est complètement timbré.Par contre à chaque fois qu'ils envoient un truc en cellule de refroidissement j'ai l'image de l'épisode de H où Clara et Aymé sont coincés dans la morgue de l'hôpital et manquent de mourir de froid.Ce cerveau a loupé un virage quelque part.Allez,. Il part sur un «» avec un dessert en trompe-l'oeil au panais et au cacao dont la description est bien trop compliquée pour que je vous la résume ici. Sachez simplement qu'il a réellement prononcé ces mots : «Une petite pensée pour Mory, qui aurait adoré aller ramasser des feuilles mortes à la sortie des cuisines pour la décoration de son assiette.C'est n'importe quoi sa recette au chef Le Squer. Il y a du miso, de foie gras, de la truffe, de l'eau iodée... On dirait le Real des Galactiques, il y a que du lourd.Regardez-moi sa bouille à lui, là. Il a l'air tout gentil avec ses petits galets forestiers.Oulala, c'est quoi ces tarés qui font lécher des assiettes, là ? L'Espagnol il a une tête à se percer les joues avec un sabre pour La France a un Incroyable Talent.Et le championnat c'est Cyril Lignac.Je vous vous raconter une histoire. Avant-hier, sur les coups de 23h40 et pendant une bonne heure, je me suis rentré les demies et la finale de Top Chef S3, grâce aux créateurs aléatoires de bonheur que sont les recommandations Youtube. C'était la saison avec Tabata, Cyrille Zen, Norbert et Jean. Alors déjà, je pense qu'on a oublié à quel point Nobert était NUL. Techniquement c'est Christophe Jallet, c'est terrible, par contre il en veut fort. Deuzio, on y voit le premier passage de Philippe Etchebest dans l'émission. Je peux vous dire qu'à côté de lui, Yannick Alleno c'est un mouton docile. Il les fait FLIPPER mais à un point, Tabata elle est à deux doigts de chialer quand il se met dans son dos. Il a la barbe toute rasée là, il joue les méchants, c'est inquiétant.Et enfin : quelle audace ! Il y avait peut-être moins de grands chefs donc ils composaient avec des épreuves WTF. Celle pour accéder à la finale, ils doivent cuisiner dans L'ORIENT-EXPRESS. ALLO ? Tout bouge, ça se casse la gueule, Jean voit son frigo s'ouvrir et toute la crèmerie se renverser sur le sol... Ah, le bon vieux temps.Christian Le Squer est-il un anagramme de Chris Esquerre ?Pas loin.Un petit point sur le programme du soirs les loustics : deux épreuves au programme, dont le FAMEUX trompe-l'oeil qui, comme chaque année, nous réserve des folies. On le sait tous. Déjà le faux galet gris du chef Le Squer, il est fantastique.Imaginez le principe, c'est comme si Pascal Dupraz arrivait à se faire passer pour un bon coach de Ligue 1. Ce serait fou, non ?Dites, vous avez lu l'hommage au sandwich-merguez de notre GOAT à tous Adrien ? Si non,il est là.J'attends avec impatience le moment où il va se mettre à brasser sa propre bière en dernière chance.