En direct : Top Chef, le dernier quart de finale

Qui rejoindra Mallory en demi-finale ? Réponse dès ce soir avec le dernier des 858 quarts de finale de Top Chef. Au programme : une bouchée gastronomique et la réalisation d'une tarte aux fruits moderne. Miam.

Par Steven Oliveira

Martin ajoute une casserole d'algues pour que les chefs se sentent vraiment à la plage. Et ta bouchée dans tout ça ?Allô Malaise TV, il y a Philippe Etchebest qui fait la mouette. Merci d'intervenir.À défaut d'être original dans son plat, Martin va asseoir les chefs dans un transat et va leurs bander les yeux. Au moins il n'a pas à se faire chier sur l'apparence. Malin.Au tour de Martin. Il part sur une bouchée de fruits de mer. Oh que c'est original dis donc.Aïe les pailles de David qui ne prennent pas...@OmarListening Bien sur Miguel Ángel Muñoz c'est l'immense Roberto Arenales dans Un, Dos, Tres. Sachez que je connais quelqu'un - ma sœur pour ne pas la citer - qui préférait Pedro à Roberto...Une paille à l'estragon qui se mange à la fin. On ne va pas se mentir, c'est une très bonne idée aussi hein.David part donc sur un jambon-beurre-cornichon qu'il va leur faire manger à la paille. Adrien, c'est toi ?Au tour de David d'entrer en piste. Hâte de le voir cramer le visage des chefs pour qu'ils comprennent ce qu'il a vécu lors de son voyage au Pérou.Ahah Adrien qui nous offre une sauce en forme de chien pour accompagner son hot-dog. Mais quel putain de génie. Donnez lui le titre de Top Chef et ses trois étoiles de suite.La cuisine prend feu mais Adrien s'en fout, il se concentre sur son hot-dog. Il est cuisinier, pas pompier en même temps.@OmarListening Certes, mais du sucre sur du sucre c'est bon aussi. Et si tu es gourmand (ou que tu as six ans) tu peux ajouter à ton plat un Petit-suisse.OK donc Adrien va enfiler son plat autour du doigt des chefs. Et il va leur servir dans une boite comme s'il les demandait en mariage. Quel homme.Adrien part donc sur «» . Je l'aime.Je pourrais regarder Adrien manier son flambadou pendant des heures.@OmarListening Complètement d'accord avec toi. Pas compris l'intérêt non plus de servir dans la main. Surtout que c'est discriminatoire envers ceux qui ont la maladie de Parkinson. Ou qui ont un moignon.Au tour des candidats de faire parler leur talent. La mission ? Faire un plat à manger sans couverts. Hâte de voir Adrien demander aux chefs d'ouvrir leur bouche avant de leur catapulter son plat avec une petite cuillère.Miguel Ángel Muñoz > David Muñoz. J'espère que vous la ref.J'espère que l'ami Muñoz a bien enlevé les épines de l'oursin avant de le servir dans la main quand même.Au tour de David Muñoz de faire goûter son plat. Et le chef espagnol respecte les gestes barrières en demandant aux candidats et aux chefs de nettoyer leur main.Putain, j'étais donc un visionnaire lorsque je léchais mon assiette de banane écrasée avec du sucre. Moi aussi j'aurais du avoir 2 étoiles aujourd'hui...Gaggan Anand fait une proposition aux candidats et aux chefs : une palette de couleurs qu'il faut manger en léchant l'assiette. Autant vous dire que Paul Pairet va se faire un malin plaisir de le faire.Les chefs Gaggan Anand et David Muñoz entrent en piste. 5 étoiles à eux deux quand même.C'est très très long cette présentation quand même.Adrien et son flambadou, c'était si beau comme moment.Un peu triste de me dire que nous allons pas voir Mallory et Michel Sarran quand même.@Kouteii-remau Il faut être plus rapide. Mais vu que tu es le premier présent sur le live, je dirais aux autres que cette blague est ton idée.Vous vous rappelez quand les programmes débutaient à 20h45 ? Quelle belle époque.On oublie pas la traditionnelle blague si chère à Théo Denmat.Quel pays produit le meilleur pain ?Le Painama.J'ai testé de mettresur mute pour voir. Et bah c'est toujours pas drôle.Promis, c'est ce soir le dernier quart de finale. Et si Mallory est déjà qualifié (Siuuuuuuuu !), il reste deux places pour les demies. Et ça se jouera sur une création que l'on peut manger avec les doigts et sur la réalisation d'une tarte aux fruits moderne. Pour rappel, Adrien et David ont déjà un ticket, tandis que Martin en a zéro. A priori on connaît la demi-finale vu qu'il ne reste que deux épreuves. Sauf qu'en cas d'égalité, il y aurait une ultime épreuve. Mouais, pas sûr qu'on aille jusque-là.Salut les cuistots vous allez bien ? J'imagine que oui car nous allons passer une soirée avec Adrien. Nous allons donc vivre une soirée passionnante.