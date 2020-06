En direct : Top Chef, la demi-finale

Adrien le fantasque. Mallory l'allumé. David le contesté. Les trois meilleurs cuistots de cette saison de Top Chef disputent ce soir la demi-finale du programme, et en plus il n'y a pas Burger Quiz sur TMC en même temps. Sortez les tabliers, ça va virer rouge ketchup.

Reaaaaaaaady to rumble ??? Place à la demi-finale de Top Chef les amis !

Il y a plus de gras dans sa pâte que dans celles de Ronaldo.400G DE BEURRE ???À «» j'ai cru que tu parlais de Balkany.Non mais c'est n'importe quoi... J'ai l'impression de voir Guardiola imposer à Pablo Correa de ne jouer qu'en une touche de balle.Première épreuve : celle de David. Le Fabrice Fiorèse de la cuisine impose donc... un dessert ! Plus précisément un Saint-Honoré avec tout maison. Pâte feuilleté, caramel, chou, décor en sucre soufflé. Merci David, qui joue la complexité d'une recette qu'il est le seul à avoir pour être sûr de gagner.Bon, à priori, on aura le droit à trois épreuves ce soir, chacun des thèmes étant décidés par les candidats eux-même. Et j'ai peur d'avoir compris que Mallory nous a sorti un thème « sketch » .Vous vous rendez compte qu'on a quand même empêché un potentiel meurtre avec Martin ? Il est rentré «» , il repart doux comme un agneau, c'est beau.Par contre désole de mettre un coup de pied dans la fourmilière mais en parlant de cinéma, Forrest Gump c'est incroyablement surcoté.Et en ce qui concerne MacDo et tous ceux qui se sont fait un grec ce soir : non seulement c'est pas grave, mais votre candidat préféré est le futur gagnant. Bravo à vous.Écoute de temps en temps je trouve le temps d'écrire des papiers, mais c'est uniquement quand il n'y a ni Top Chef, ni Pékin Express, ni Koh-Lanta, ni l'Amour est dans le pré, ni Louis la Brocante. Ça laisse 2-3h par jour, c'est suffisant pour faire illusion.Par association d'idée : incroyable film que. Les tourtes, le couple de fermiers, le discours sur l'enfermement, le vieux papy coq, les cages, le poulet-canon... Avec les voix de Gérard Depardieu et Valérie Lemercier en plus. Quelle oeuvre.Dîner tardif chez les Remau dis donc ! Salut Chicken Run, balance ton prono.Dois-je réellement vous rediriger vers cette interview d'Adrien ? Oui.Adrien, David, Mallory. Trois hommes pour un trône, trois flammes pour une frite, trois cannes pour une carpe koï. Les cuisiniers les plus talentueux de cette saison ont décidé de continuer le championnat, et la bonne nouvelle, c'est que les stades sont pleins.Balancez vos pronos en commentaires, là. Perso je vois une inévitable finale David-Adrien, mais après tout si Reims est en Coupe d'Europe je vois pas ce qui pourrait empêcher Mallory d'aller en finale.