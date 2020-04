En direct : Top Chef, épisode 9

Il a disparu. Envolé. Pouf. Comme le père des Hernandez. C'est la question qui brûle toutes les lèvres : mais où est donc passé le cromesquis ? Réponse ce soir, peut-être, entre trois coups de savates de Jacques Maximin et deux tagliatelles du chef Zanoni, un gus encore plus monomaniaque qu'Arjen Robben et son crochet extérieur.

La première, avec un type que M6 nous présente depuis deux semaines comme le Félix Magath des cuistots : Jacques Maximin, un autocrate de la présentation, « légende vivante » et inventeur du cercle pour caler joliment vos gratins dauphinois. Vu sa grande gueule, ça promet.





Et la seconde, avec deux habitués de l'émission : les chefs Simone Zanoni et Alan Taudon, dont les meilleurs potes sont des laminoirs manuels pour faire des pâtes. Ils tournent ça comme s'ils jouaient de l'Orgue de Barbarie, c'est aussi inquiétant que fascinant.



20h45 : Dites, vous saviez que Bruce Lee avait un frère végétarien ?

Il s'appelle Broco Lee.



ALLEZ, ON PART POUR UN DIRECT DE TOP CHEF CE SOIR !







(Pour ceux qui se posent la question : Oui, c'est Zico.)



C'est la pub les amis ! On part pour uneen attendant ?C'est partoche :- Mon premier est le nom d’une grande famille de cuisiniers, où père et fils sont bien connus des TV françaises.- Mon second n’a jamais été gagné par Didier Drogba- Mon tout s’est pris un seau d’eau de Franck Ribéry sur la tronche.VOILÀ DIEGOOOOOOOO !!! BIEN LA PROVOCATION SUR L'AILE !Il a éclaté sa sauce au milieu de l'assiette comme le Brésil contre l'Allemagne, c'est superbe. Du David 2.0. Pile à mi-chemin entre « brouillon » et « génial » .Allez Diego, bats-toi champion. ET OUI IL PROVOQUE, C'EST BIEN !Et c'est parti pour le dressage ! Ils ont tous entendu «» , du coup ils font tous des assiettes blanches et ennuyeuses. Sauf mon Mory qui nous offre un beau une-deux de citron et oignons sur l'aile droite, bien joué.Le pigeon, un plat pour toute la famille.Haha ça me tue les gens les disent : «» . Va dire ça à ta meuf quand t'as loupé ta quiche, tiens.Par contre Diego il a plus changé d'équipe que Kakuta. Va falloir se poser, le Wonderkid.Mory c'est le G.O.A.T. Regardez-moi cette technique, la séquence-là, on dirait une compil' Youtube «» avec du dubstep.Martin : «Bon par contre sur l'assiette c'est clairement pas dingue. Attention à Martin qui peut être le vrai homme fort de cette saison et qui part sur un cerclage de son taboulé de boulgour, histoire de faire un peu de lèche.OH GRATIEN QUI DÉCIDE DE GARDER SON SUPRÊME ENTIER.Martin-Gratien > Ferdinand-Vidić.Pour les Bleus : Suprême de pigeon laqué aux épices, taboulé de boulgour, condiment à la datte et aux citron, et le fameux jus de pigeon à la baie de genièvre et au vin rouge.Juste, c'est quoi du taboulé de boulgour ? C'est comme si tu faisais du coucous de taboulé, ça n'a aucun sens.Aaaah, on passe chez les Bleus. Martin et Gratien, on ne les entend. Ils gagnent tout, c'est insupportable.MAIS IL FAIT QUOI DAVID ? Le gars est en Terminale L, il parle de Picasso, de Monet et il éclate des gouttes de sang sur son assiettes. Calme-toi, Norman Bates.C'est parti pour le dressage : Mallory chope des assiettes blanches et plates pour caler ton pigeon debout au milieu. Boum, simple. Une poire couchée, une debout, la cuisse qui dépasse un peu sur le côté, et les salsifoches sur le dessus. Des points de sauce, et ça part en prod'.David qui trouve donc que «» Et quand on recherche, il tient un restaurant... en Normandie. Voilà, c'est pour ça. Viens t'installer à Paris, on verra s'ils sont poétiques tes pigeons.On suit ça attentivement, on sait que tu te feras le replay dans la semaine, de toute façon. Bon vent mon cuistot sûr.OUI LE RETOUR DE LA BALLOTINE ! Rossini de pigeon sous ballotine, cuisse farcie aux abats, jus de pigeon, salsifis et poires pour les Rouges. On va voir le film plastique qui se tend, tout lisse sur la viande, un vrai bonheur.Les candidats vont donc cuisiner en équipe mais faire un dressage individuel, tout ça autour du pigeon. Et Mallory commence avec cette phrase folle : «Mallory il est venu pour faire des choux farcis et il se retrouve à tirer un pénalty devant Antonin Panenka, normal.Mais comment c'est possible d'être le PREMIER à avoir inventé le cerclage ? Le mec a 70 piges, ça existait pas avant ? Au-delà de ça, vrai respect pour les gens qui inventent des trucs évidents, genre le post-it. Magnifique, le post-it.» , quel titre, bordel.Je crois que l'invité s'appelle Jacques Maximin.Le chef Maximin ne va donc goûter QU'UNE SEULE assiette, juste sur le visuel. C'est pas la philosophie du chef Darroze, aka Madame «» , ça.La voix de Stéphane Rotenberg c'est Madeleine de Proust. Lis-nous des poèmes, fais de la radio, Stéphane.Cette semaine j'ai plus entendu la voix de Jacques Maximin que celle d'un autre être humain.Autant vous le dire tout de suite : ici, on est team Mory. Adrien et Mallory le talonnent. Par contre, Martin là, le chauve l'équipe Etchebest, il gagne tellement souvent qu'on sait à peine qui sait. Il parle aussi souvent qu'Hitman avec des grands couteaux dans les mains, il a un côté effrayant.Ça farte? Et je parle pas des skis, hein.Vous voyez le gars qui joue le mari aux bouclettes de la jeune blonde, dans? Ben il est directeur des opérations de la DGSE.Ouais, je suis en retard surEst-ce qu'on va avoir des charades ce soir ?On résume très vite l'affaire, entre deux cuillerées du désormais traditionnel Panier de Yoplait à la poire, parce qu'on s'en fout complètement des fruits de saison. Ce soir, reste sept. On va avoir droit à une émission raccourcie d'une heure mais à deux épreuves à s'étouffer de pression.