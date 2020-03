En direct : Top Chef, épisode 6

Un an plus tard, nous y revoilà ! La brigade du chef Sarran va-t-elle arrêter l'hémorragie ? Les minots de Paul Pairet vont-ils enfin perdre une épreuve ? Philippe Etchebest va-t-il enfin avouer qu'il s'appelle en réalité Pascal Dupraz ? Préparez vos fourchettes, place à la C1 de la cuisine.

Par Théo Denmat

C'est aussi l'occasion de vous raconter cette fois où j'étais au champ de courses de Maisons-Laffitte, et que l'immense Gérard Hernandez s'est pointé pour regarder la course du Quinté. Je peux pas vous dire s'il a gagné ou non, il marchait vraiment comme un vieux monsieur. Il m'a fait penser à Mbappé en plein repli défensif.Bon, là tout de suite c'est Scènes de Ménages, mais ça vous laisse le temps d'arriver. On nous a déjà outrageusement sucré Pékin Express hier pour rendre hommage à un daltonien, je peux vous assurer qu'on va rattraper le temps perdu ce soir.SALUT LES MUSCLÉS ! Comment ça va ? On s'est remis du France-RFA d'hier ? Ce soir, autre pays, autre ambiance, autre four : on se retrouve pour l'épisode 6 de cette saison 2020 de Top Chef, l'émission où Kévin Lejeune serait plus fort que Kevin Keegan. Cette fois encore, on va beaucoup «» , probablement entendre le mot « cromesquis » et, si on a un peu de chance, on verra même quelqu'un se couper à la mandoline. On croise les doigts ! Vous verrez, c'est aussi beau qu'un tacle d'attaquant.