En direct : Top Chef, épisode 14

Non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5 mais bien 6 épreuves vous attends ce soir dans Top Chef. L'objectif est simple : en remporter 2 pour valider son ticket pour les demi-finales. Miam.

Par Steven Oliveira

» . Quel crackito Adrien.Un brin fayot cette assiette de Martin mais c'est pas mal en vrai.Un coup de chalumeau ça n'aurait pas fait de mal à ta viande la dernière fois Martin hein.» . Pour une fois que c'est utile de se rater sur les cuissons.De son côté Martin part sur du maquereau brûlé au chalumeau. Avec des pommes de terres et des champignons. Je pense que depuis l'épreuve des restos il ne va plus jamais faire de viande de l'émission.David vient de dire «» en parlant de sa soupe à l'oignon. Avant d'enchaîner sur un autre jeu de mot. Il mérite de ne pas gagner cette épreuve.@AhNigaud Elle a joué la carte sécurité en prenant David qui a plus de chance de gagner. Je l'adore Hélène mais j'espère que mon Mallory va lui montrer qu'elle a eu tort.David part sur une soupe à l'oignon brûlée. Il s'est cru au 1janvier à 5h du mat ou quoi ?J'ai l'impression de mieux connaître la vie de David que la mienne tellement on voit son portrait à chaque épisode.En vrai moi je suis candidat je me foule pas sur les 2 premières épreuves. Je laisse Adrien prendre son ticket et je me bat avec les candidats du même niveau que moi.Adrien va faire tout brûler. "Il veut du brûlé, il aura du brûlé".Je refuse de faire la moindre vanne sur cette phrase de Stéphane Rotenberg : «» .Je savais que j'avais le talent d'un 3 étoiles la dernière fois que j'ai fait carboniser ma quiche lorraine. Et dire que j'ai jeté la moitié alors que j'aurais pu la revendre 200 euros.Et ça démarre fort avec l'arrivée de Eric Frechon. Première dans Top Chef pour le cuisinier 3 étoiles. Soit 3 de plus que moi. Ce qui n'est pas énorme.Michel Sarran il a eu 58 personnes dans sa brigade depuis le début. Un vrai chat noir comme le laisse supposer sa veste.Bon par contre vous n'allez pas me laisser tout seul devant Top Chef hein ?!Ah oui il y a du beau monde ce soir au programme. Même l'immense Yannick Alléno est là. Bon il vient chaque année en même temps.J'avoue avoir été très déçu que Hélène Darroze abandonne mon Mallory sûr.Vous avez mangé quoi avant Top Chef vous ?Moi je suis parti sur des pâtes avec du pistou, de l'aubergine, de la bresaola et du parmesan. Prends-ça Adrien.Je prends le pari : c'est Martin qui sort ce soir. Bon ce n'est pas la plus grosse cote hein mais je joue la sécurité.Des personnes ont déjà regardé "Why women kill" ? Je ne sais pas quoi en penser à chaque fois que je vois la présentation.Bon au moins ils ont l'air de bien s'amuser sur le tournage de Scènes de Ménages. C'est déjà ça.Bon allez parlons cuisine plutôt. Au programme de ce quart de finale ? 6 épreuves. Le principe est simple, il faut en gagner 2 pour valider son ticket pour les demi-finales. Il n'y aura donc pas de dernière chance. Ça va être long mais bon.Je ne sais pas ce qui est le plus dur entre se taper Canteloup avant Koh-Lanta ou Scènes de Ménages avant Top Chef.Théo n'est pas là mais on va quand même commencer ce live par une petite blague.Que se passe-t-il lorsque la boulangerie manque de pain ?Il y a une pain-ique.Salut les loustics vous allez bien ? J'imagine que oui car nous arrivons aux quarts de finale de Top Chef. Et comme Zizou en 2006 face au Brésil, Adrien compte bien livrer une masterclass.