En direct : Top Chef, épisode 13

Au menu ce soir : un petit déjeuner dans le meilleur restaurant du monde, le Mirazur du chef Mauro Colagreco, et la dantesque épreuve du pithiviers dans les cuisines d'Hélène Darroze, qui aurait largement sa place à la fin du Tournoi des trois sorciers. Banzaï !

ET C'EST PARTIIIIII !!!!

Coucou les maboules, on se retrouve pour l'épisode 13 de la soirée Top Chef, sortez les couteaux !

Par Théo Etchebest

Il a quel goût ce bon vieux pithiviers ? Ça fait trois ans qu'on nous le sert, mais à part l'enfer de la conception on n'a aucune idée du résultat final. C'est vraiment super bon ?Aaaaah, l'ouverture du courrier. Il faut dire qu'aussi longtemps sur une île, ça creuse le manque.Je meurs, ils ont eu une recette au moins les candidats ? Adrien balance qu'il n'a aucune idée de comment faire, et ça s'apprend pas en claquant des doigts.Tu verras, normalement il y a tout autant de headshots.REGARDEZ CET ENFER. Dans ce pithiviers il y a du chevreuil, du foie gras, de la pâte de coin, du lard... Le tout monté en étage puis recouvert de farce et de pâte. Et n'oubliez pas la cheminée ! On se souvient des oublis des années précédentes, en général c'est fatal.On dirait un mix de la dynastie Djorkaeff et Thuram, putain.Et beh, elle s'emmerde pas Hélène Darroze !On la voit même faire du vélo toute petite, comme c'est mignon.Il reste quand même du très très lourd, là. Ça va devenir compliqué d'éliminer qui que ce soit, ils sont tous au niveau...Top à la vachette !Tu vas découvrir quelque chose d'incroyable. J'espère que t'as regardé l'épisode d'hier avec l'effroyable Isabelle et ses énormes yeux. Toujours un immense classique.À la différence près qu'ici il y a un départ par semaine, et non l'inverse.ALORS. Le programme du soir est magnifique : en première partie, les candidats vont se rendre dans le Mirazur, le meilleur restaurant du Monde (2019), celui du meilleur chef du Monde (toujours en 2019), Mauro Colagreco. Si des gens dans les commentaires y ont déjà mis les pieds, faites-nous plaisir, balancez si ça vaut le coup.Et puis ensuite la petite troupe prendra ses cartables pour aller dans les cuisines d'Hélène Darroze afin d'essayer de réaliser son diabolique pithivers, ce machin que tu bourres comme l'effectif de Chelsea et dont tu ne peux pas checker la cuisson avant la découpe. L'en-fer. En plus il y aura les familles qui vont tourner autour, on va avoir des larmes dans tous les sens. Snif.Parfois, la nuit, je me réveille en sueur parce que j'ai cauchemardé de Marion Game.Je vous invite évidemment à balancer toutes vos meilleures vannes sur les melons (ou sur les nains), puisqu'il paraît que «» . C'est Michel-Ange qui l'a dit. Ou Rolland Courbis quand il est arrivé à Caen, faudrait vérifier.Dites, vous savez quel fruit donne la vache si on lui tire la queue ?...