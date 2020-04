En direct : Top Chef, épisode 11

Vous voulez vibrer devant ce nouvel épisode de Top Chef ? C'est ici que ça se passe. Avec au programme un épisode raccourci avec deux épreuves : une autour du chocolat et l'autre autour de l'agrume. Promis ce n'est pas le Meilleur Pâtissier.

91

Vidéo

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il utilise son couteau pour couper les couteaux ? Désolé mon cerveau fume je crois.Même en dernière chose Mory invente. Là il vient d'inventer les feuilles de Kaffir. Et le ziste.Une dernière chance autour d'un produit imposé : les agrumes. C'est large quand même.Logique. Les autres filent en dernière chance.Ah non en fait seulement Mory file en dernière chance. Etchebest va devoir choisir celui qui va l'affronter entre Martin et Jean-Philippe.« Très intéressant » le Florent Molé d'Adrien d'après Alexandre Mazzia.Bon bah je crois que la victoire est pour Adrien hein.Il a l'air sympathique ce Alexandre Mazzia.» . Il s'est cru à un opéra par contre.Genre il reconnaît un Gomashio ? On l'a vu Rotenberg lui souffler ce que c'était. En tout cas Alexandre Mazzia valide l'assiette «» de Mory. Come on Mory.Aïe le manque de reliefs et de peps dans l'assiette de Jean-Philippe. Ça partait bien pourtant.Le caviar cacao-aubergine d'Adrien a l'air très très bon.Ami(e)s parisien(ne)s si vous aimez l'aubergine je ne peux que vous conseillez celle du restaurant Uma Nota (resto japonais-brésilien). C'est un peu cher comme resto mais pour une belle occasion ça passe. Et c'est superbe.Attendez on peut revoir en intégralité des saisons de Pékin Express ? On va très vite se refaire la saison 3 avec la victoire des immenses Niçois Cédric et Gérard.On va devoir attendre la fin de la publicité pour voir la recette d'Adrien à base d'aubergine, jus de têtes de gambas et vinaigre au cacao. Prometteur.Il connaît pas les poêles Adrien ? Car là il fout son aubergine sur le feu direct.On lui dit à Jean-Philippe que Anakin Skywalker devient Dark Vador par la suite ?JP part donc sur une association entre céleri rave, chocolat blanc et chorizo. Mouais. Bon après le plat est joli hein.Il a compris qu'il n'est pas dans le Meilleur Pâtisser Jean-Philippe ? C'est vrai que Etchebest ressemble à Cyril Lignac. Car là, son opaline il n'y a que Mercotte qui fait ça habituellement.» Ça tombe bien tu n'es pas là pour manger Jean-Phi.Hélène Darroze me manque.Mory de Top Chef > Mory Diaw. Et tant pis si le second a écrit les meilleurs tweets de la décennie.@Zenzile Je ne suis pas d'accord non plus. Moi aussi j'aime bien voir des vrais pros travailler. Même si c'est vrai que c'est embêtant d'être incapable de reproduire leurs recettes. Surtout depuis que Justine est partie.Comme chaque semaine Mory fait une préparation que personne ne connaît. Aujourd'hui, un gomashio. À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte grâce à Mory.Ouh Mory qui utilise le chocolat noir ET le chocolat blanc pour son saumon. C'est osé.Allez, on en a fini avec Martin. On passe au GOAT Mory.Tuile au chocolat, molé, gambas, avocat grillé. Ça m'a l'air plutôt bon ce qu'il nous propose Martin matin.En voyant le piment et la tête de Etchebest je n'ai pas pu m'empêcher du passage des 11 commandements. Je sais, je suis un vrai cinéphile.Martin part sur un molé. Ne me demandez pas ce que c'est j'ai dû aller sur Google pour savoir comment ça s'écrivait. Par contre son avocat brûlé là ça a l'air très très bon.On va vraiment avoir le droit de revoir le parcours de chaque candidat ? C'est pas ça qui nous fera nous rappeler du prénom de Martin.Il m'a donné envie de bouffer des Reese's avec sa tartelette là le chef Giussepe Mazzia. Vous l'avez ?Superbe anecdote Alexandre Mazzia. À deux doigts de me faire chialer.Il a dit "jus de queue de boeuf" et personne ne dit rien ? J'ai trop de vannes en tête mais il est encore trop tôt.Bon, je ne vais pas vous mentir je suis clairement team Mory hein. Mallory aussi c'est la famille mais il est déjà qualifié.Ah oui donc c'est confirmé on ne va pas voir les candidats déjà qualifiés. L'enfer des épisodes raccourcis quand même...Je sais que vous avez versé votre petite larme au départ de Gratien.Depuis quand Chevallier et Laspalès ne font plus la publicité de la Matmut ?C'est bien Why Women Kill ? Vraie question. Après M6 le jeudi soir ils ne feront jamais mieux que Prison Break.Si je comprends bien ça veut dire qu'on ne verra pas Mallaury de l'épisode ? Quelle tristesse. Bon par contre si on ne voit pas Diego on ne va pas se plaindre. Je n'en peux plus de ses Vamos alors qu'il a été une fois à Barcelone en vacances.Bon, parlons peu, parlons de Top Chef. Au programme de l'épisode de ce soir : ceux qui ont perdu à la boîte noire vont s'affronter sur une épreuve autour du chocholat. Les perdants s'affronteront ensuite en dernière chance sur une épreuve autour de l'agrume. En fait c'est le Meilleur Pâtissier c'est ça ? Quel crossover ce serait quand même une union entre Mercotte et Hélène Darroze.Les scénaristes de Scènes de ménages ils recyclent les mêmes vannes depuis 10 ans et ils pensent que personne va le voir ?Je sais que vous êtes triste de ne pas voir l'immense Théo Denmat aux commentaires. Je le suis aussi j'avoue. Alors je vais tenter de me faire passer pour lui avec une petite blague d'entrée :Que dit le raisin vert au raisin violet ?Respire l'idiot respire.Salut les loustics vous allez bien ? J'imagine que oui car on a le droit à un nouvel épisode de Top Chef. Et qui dit Top Chef dit Hélène Darroze. Donc bonheur.