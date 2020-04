En direct : Top Chef, épisode 10

Dégagez Cyril Lignac et ses spaghettis bolognaise, Top Chef accueille ce soir Pierre Gagnaire, seize étoiles au Michelin, pour le grand retour de la Boîte Noire. Sortez les couteaux, ça va saigner.

OH OUI LE RETOUR DE LA BALLOTINE OUIIIII !!!Vas-y champion !Alors pardon mais Jean-Philippe, qu'est-ce qu'il fait là ? Il est parti il y a six épisodes et il a une chance de revenir, soyons sérieux...Pour figer le coeur de votre jeu vous avez le choix entre de l'agar-agar et N'Golo Kanté.Justine part donc sur une gelée de roquette, ça n'a AUCUN sens.Top 3 salade dans les commentaires, tout de suite.1 - Iceberg2 - Sucrine3 - Chêne blondeEt la mâche, ça dégage bien loin.OH L'ÉPREUVE EST SUR LA SALADE ! Quelle étrange idée.Et on rappelle effectivement que Samuel, l'an passé, avait gagné après avoir été repêché lors d'une épreuve comme celle-là. Prends-ça, Coutinho.Mory, Adrien et Gratien affronteront donc en dernière chance Justine, Nastasia et Jean-Philippe. Ça sent pas bon pour Gratien, honnêtement. Je le dis pas trop fort parce qu'il paraît qu'il nous lit.Olala les trois éliminés qui font leur retour pour battre les candidats lors de la dernière chance, bon Dieu... Justine qui revient ce serait pire que l'arrivée de Fiorèse à l'OM.TOP À LA VACHETTE !Toi et ton papa devant la TV en attendant Mory :Pour les petits nouveaux : il est TRÈS IMPORTANT de bien s'alimenter avant Top Chef. Sinon on n'arrive jamais au bout sans s'enfiler un encas, de type Bounty ou pire, Mars. Chez moi ce soir c'était lasagnes maison préparées par la maternelle, un délice. Coucou, maman.Et vous ?AAAAAAH. Regardez la petite trogne de Stéphane Rotenberg en bas à gauche, là.On y vient, on y vient.Sortez-moi de là.J'ai jamais passé autant de temps de ma vie devant. Liliane est un personnage fascinant.Les enjeux du soir sont simples les amis : faire honneur au roi Pelé. Pierre Gagnaire, un gus qui facture 16 étoiles au Michelin, s'avance sur la pelouse de l'émission en ayant concocté un plat SPÉCIALEMENT CRÉÉ POUR LES CANDIDATS, qu'ils devront goûter dans notre amie la Boîte Noire, avant de le reproduire à l'identique.En gros : il fait nuit, tu joues à colin-maillard, Ronaldinho te passe en dribblant et tu dois refaire la même chose. Tranquille.Et puis avant cela, on aura quand même le droit à l'épreuve de la dernière chance qui nous a été amputée la semaine dernière, avec le spectre d'un potentiel retour d'anciens candidats, parmi lesquels Justine. Tenez-moi la main on va y arriver, pas de raison d'avoir peur.Salut les grenouilles ! La frite ? Une fois n'est pas coutume, on se retrouve ce soir pour un petit Live des familles de la dernière fournée offerte par Top Chef, l'une des rares émissions à nous satisfaire encore de plus d'une heure de programme (HUMHUM KOH-LANTA). Là ça va être autre chose que les bouillasses de Cyril Lignac à 19h, vous allez voir.Alors en attendant, voilà la pire vidéo de l'humanité, juste devant le clip dequi commence par le pénalty de Grosso.