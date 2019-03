En direct : Top Chef

Raúl aime le hachis, mais serait-il capable de le revisiter ? Au milieu des matchs internationaux de la semaine, on prend une pause pour parler nutrition. Deux heures d'émulsions de choux-fleur, de poches à douilles, et de : « Je vais partir sur... » , avec Alexia, Florian, Merouan, Camille, Damien et Guillaume. Alors, qui va soulever le trophée cette année ?

Par Théo Denmat

21h42 : Olala, Baptiste qui se fait rentrer dedans par Gilles Goujon ! «» , le tacle à la gorge !Poire-Canard > Iniesta On passe à Baptiste : râble sur l'os, oignons cuits dans un bouillon et farcis au risotto de topinambours, laquage fruit rouge, foie gras et fèves tonka. Pas dégueu, mais ils sont où tes fruits, petit bonhomme ?: «Ah ouais, à 500 balles j'espère qu'il est gros son coing.: «Je peux pas t'en vouloir, mais est-ce que tu sais faire un ketchup maison, toi ?Sérieusement, le seul truc plus désorganisé qu'Ibrahim, c'est la défense de Dijon » Ibrahim il s'en fout, il va lui servir du cru à Goujon, normal.Hahaha, le Ibrahim malade mental qui s'en prenait à ma Alexia. Cheh, Hélène. S'il veut revenir, le bonhomme va falloir apprendre à déléguer, parce que là il veut tout faire en même temps : la cuisson du râble rôti, un cromesquis, une mousseline de topinambour, des salsifis, un coulis de fruit rouge, de la poire et du coing.Le mec lance douze chantiers en même temps, on dirait Poyet quand il est arrivé à Bordeaux Je suis super sceptique sur la farce poire-foie gras, impossible de savoir quel goût ça aurait.L'association lièvre-fruit de la passion, c'est comme si tu mettais Daniel Alves et Mbappé sur un côté : trop offensif.Mais regardez ce qu'il met dans son saladier Samuel ! C'est pas de la cuisine, là, il fait du compost.Goujon, il passe clairement plus de temps sur son morceau de coing que Deschamps à réfléchir à ses compos.Pour commencer, les candidats vont bosser sur un râble de lièvre. Le plat que vos enfants sautent à la cantine parce que c'est tout mignon, alors que c'est vachement bon avec une bonne sauce moutarde.: «Une minute de silence pour le PSG , s'il vous plait.Ce soir les cartes vont êtes redistribuées, blabla. La news du, c'est que les anciens candidats éliminés vont revenir dans la compétition, et vont se battre pour y re-rentrer ! Le combat pour la montée, on connait. Ensuite, on ira rendre visite à Jean-François Piège, le type qui cuisine comme Mc.Gyver.: «Je profite de ce très bon jeu de mot pour vous confier que sur les coups de 22h, je passerai mon clavier à Matz Sels Je préfère vous dire tout de suite que j'ai un amour inconditionnel pour Alexia, et c'est probablement dû au fait qu'elle rougit au moindre compliment, un peu comme Yoann Gourcuff . Leur deuxième point commun étant leur propension commune à se blesser dès qu'ils ont un truc un peu pointu à proximité.AH, LE PROGRAMME ! Visiblement, «» , qui facture trois étoiles au Guide Michelin depuis 2010 et cinq toques au Gault & Millau depuis 2009. Soit un bien meilleur palmarès que Jocelyn Gourvennec En attendant de voir la petite trogne de ce dabeur fou de Stéphane Rotenberg, on va être obligés de se taper Scènes de Ménages, et j'en suis désolé.Un type qui eût un jour cette phrase magnifique dans une interview : «Salut les cuistots ! Vous avez le dos en compote ? La mine déconfite ? Envie de prendre votre panard sur un canard laqué ? Ce soir, pas de régime à la Thomas Tuchel , et on va essayer de faire un peu plus original que des pâtes au pesto en guise de sucres lents. Au programme sur la sixième chaîne, c'est le Top 6 de Top Chef, une émission « culte du paf » , comme disait ma grand-mère. Et qui est quand même à l'origine d'un «» présenté par Norbert.