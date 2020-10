Suivez en direct le tirage au sort de la Ligue des champions

Vous l'attendiez ? C'est maintenant que ça se passe : le tirage 2020-2021 de la phase de poules de Ligue des champions va être dévoilé, avec en point de mire la destinée du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille et du Stade rennais. En avant.

Rafraîchir 37

Les groupes de la Ligue des champions 2020-2021

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Commentaires :

Le tirage du bonheur :

Le tirage de l’enfer :

Les chapeaux

Chapeau 1



Paris Saint-Germain,



Chapeau 2







Chapeau 3







Chapeau 4



Olympique de Marseille, Midtjylland, Bayern Munich,FC Séville,Real Madrid,FC Liverpool,Juventus,Zénith Saint-Pétersbourg,FC Porto.FC Barcelone,Atlético de Madrid,Manchester City,Manchester United,Shakhtar Donetsk,Borussia Dortmund,Chelsea FC,Ajax Amsterdam.Dynamo Kiev,Red Bull Salzbourg,RB Leipzig,Internazionale,Olympiakos Le Pirée,SS Lazio,FC Krasnodar,Atalanta Bergame.Lokomotiv Moscou,Club Bruges,Midtjylland,Borussia Mönchengladbach,Istanbul Başakşehir,Stade Rennais FC,Ferencváros TC.

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bayern MunichAtlético de MadridRed Bull SalzbourgReal MadridShakhtar DonetskInternazionaleFC PortoManchester CityOlympiakos Le PiréeFC LiverpoolAjax AmsterdamAtalanta BergameFC SévilleChelsea FCFC KrasnodarZénith Saint-PétersbourgBorussia DortmundSS LazioJuventusFC BarceloneDynamo KievManchester UnitedRB LeipzigLiverpool, Ajax, Atalanta. Je bave.Très, très sexy ce Liverpool-Ajax aussi.Dortmund-Zénith. Bon, vive la Ligue Europa...Et le Real qui prend Donetsk... Plutôt simple.Barça avec la Juve ! Messi contre Ronaldo, youhou !Séville avec Chelsea !C'est la page de pub. Quel enfer...Fred Hermel nous parle du Real et de Zizou, histoire de changer. Elle arrive quand, cette suite du tirage ?L'heure de Wendy Renard de donner son interview à l'UEFA. On y apprend plein de choses, comme le travail au quotidien et une récompense individuelle qui est celle de toute l'équipe. Superbe.Paris sera dans le groupe H. C'est la grosse info de ce début de tirage pour les têtes de série.Real dans le groupe B, Porto pour le C, Liverpool dans le D.On souligne une donnée importante, même si elle existe depuis un certain temps : les clubs russes et ukrainiens ne peuvent pas tomber dans la même poule, conflit géopolitique oblige.On passe avec Johann Crochet depuis chez lui avec un cadre de l'Italie collée sur son mur. OKLM.Bon, c'est visiblement l'heure de l'expertise allemande sur RMC. L'heure de parler discipline, gegen pressing et compagnie. Bonne écoute.Et c'est maintenant l'heure d'accueillir le bionique Manuel Neuer. Quel colosse.J'ai effectué quelques modifications sur les groupes de l'enfer. Mea culpa les gars.OH ! FLORENT MALOUUUUUUDAAAAA !!! Mais c'est Chelsea à l'honneur. Que dis-je, l'En Avant de Guingamp. L'UEFA connaît ses classiques de Ligue 2 BKT, c'est beau.Mesdames, medemoiselles, messieurs... Veuillez accueillir sous vos yeux ébahis, monsieur Didier Drogba. On imagine que Didier doit avoir une pensée émue pour l'OM au moment de recevoir son trophée honorifique de l'UEFA. Ou pas.Et voici une version beaucoup moins tragique :Pour Paris :Shakhtar DonetskRB LeipzigFerencváros TCPour Marseille :FC PortoBorussia DortmundOlympiakos Le PiréePour Rennes :FC SévilleShakhtar DonetskRed Bull SalzbourgPour le fun, voici un tirage fictif mais réalisable d’ici une heure pour nos trois clubs français :Pour Paris :Manchester CityInternazionaleBorussia MönchengladbachPour Marseille :Bayern MunichFC BarceloneSS LazioPour Rennes :Real MadridChelsea FCAtalanta BergameSalut les artistes ! Vous l'attendiez ? C'est maintenant : le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des champions édition 2020-2021 démarre dans une bonne heure à Genève. Mais entre temps, place à l'attente interminable. Rassurez-vous, on va se préparer ensemble. Alors, quels sont vos pronos pour Paris, Marseille et Rennes ?