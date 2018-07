En direct : Suivez les 46 rencontres du 2e tour préliminaire de la Ligue Europa

Ils sont très exactement 92 et ils se battent pour prendre l'avantage avant les deux autres tours menant aux poules de la très convoitée Ligue Europa. De la Suède à la Lettonie, de la Biélorussie à la Pologne, de Chypre au Luxembourg, c'est un après-midi d'européisme éclatant qui s'annonce. On est parti pour sept heures de live. Ni plus ni moins.

Par Julien Duez, en Europe

: Allez, on ne désespère pas, il y a quatre rencontres qui viennent de débuter à l'instant, on trouvera forcément quelque chose à se mettre sous la dent !- Viitorul Constanta (Roumanie) - Vitesse Arnhem (Pays-Bas)- Tobol (Kazakhstan) - Pyunik (Arménie)- Spartaks Jūrmala (Lettonie) - La Fiorita (Saint-Marin)- Kairat Almaty (Kazakhstan) - AZ Alkmaar (Pays-Bas)Faites vos jeux !: Je rêve... Pendant ce temps-là, il y a Zaydou Youssouf qui a ouvert le score pour Bordeaux en à peine 180 secondes. Quelle injustice !Pour suivre ce match de haute-intensité dans sa totalité, rejoignez l'ami André a Chazy ci-dessous :: Voilà, c'est la mi-temps. Après s'être fait un peu endormir pendant une grosse demi-heure, Oufa a compris que la défense centrale de Domzale était pas mal friable et s'est réveillé pour répondre aux assauts slovènes. Les locaux se sont même créé la plus grosse occasion de cette première mi-temps, mais Tilen Klemencic a sauvé le ballon sur la ligne.Bon disons-le franchement, on ne se régale pas. Heureusement pour vous, il y a un petit Ventspils-Bordeaux qui s'apprête à commencer. On ne sait pas ce que ça va donner, mais quand on voit le programme du match et cette petite page de bienvenue écrite en français, on a déjà envie de leur faire des gros câlins à ces Lettons !Rohlalala, première vraie occasion pour Oufa. Un service lumineux trouve Sylvester Igboun lancé à pleine vitesse. Mais le Nigérian - champion du Danemark avec Midtjylland tout de même ! - remet d'une talonnade un peu aléatoire. Beaucoup d'imprécisions dans l'avant-dernier geste côté russe. Heuresement que les contres de Domzale ne sont pas fulgurants, sans quoi ça aurait déjà pu faire mal.: Il a beau être 21h30 là-bas, on fait quand même une pause boisson. Bilan de cette première demi-heure : ce sont les Russes qui font le jeu, mais les Slovènes qui se créent les meilleures occasions. Trois tirs à rien pour le moment, dont deux belles tentatives de loin, pour les stats dirons-nous.: En panne d'inspiration au tour précédent, Shamar Nicholson, la pépite jamaïcaine des Slovènes, est sur le banc. A sa place, c'est Lovro Bizjak qui évolue seul en pointe. Et Domzale commence à imposer son rythme, dicté par l'inusable milieu macédonien Agim Ibraimi On sent qu'il a la dalle, lui qui avait passé un an sans club après une aventure ratée au Kazakhstan. Mais la Slovénie lui va bien, en témoignent ses quatre titres glanés avec Maribor.: Sous les "OUFA ! OUFA !" scandés par le public local, les Russes pressent plutôt bien. La pression est d'ailleurs sur les épaules des visiteurs slovènes, qui ne doivent leur présence dans ce deuxième tour qu'à la faveur d'une différence de buts favorables, après deux nuls poussifs obtenus face aux Bosniens du NK Siroki Brijeg.: Oufa en rouge, Domzale en jaune. Les premiers vivent un moment d'histoire, les seconds ont plutôt l'habitude des campagnes (préliminaires) européennes puisqu'ils en ont déjà dix à leur actif.Et c'est par-ti pour le premier de nos 46 matchs !Bon j'ai rien dit, il fait la même température qu'à Paris, la moitié du stade n'a pas de toit, mais il y a des danseuses habillées en tenue traditionnelle de la République de Bachkirie et des enfants qui accompagnent les joueurs avec des ballons de couleur. Tout ça est réjouissant.Salut à tous et à toutes ! Le meilleur moyen de combattre la canicule, c'est de s'enfermer dans une pièce ombragée et de s'imaginer au frais sur les rives de la rivière Belaïa, marchant vers le Stade Neftyanik pour assister à la première rencontre européenne de l'histoire du FK Oufa.Pas mal pour un club dont le palmarès se résumait jusqu'à présent à un titre de vice-champion de D2.