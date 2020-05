En direct : suivez le multiplex de la 29e journée de Bundesliga

Rafraîchir 1

Samassékou trouve Bebou dans la surface, deux défenseurs dans le vent plus tard, il trompe finalement Müller d'un petit ballon à ras de terre. C'était écrit, c'est mérité.A la suite d'un accrochage avec Todibo au milieu de terrain, Klaassen s'enfuit en direction de la surface des Königsblauen avant de servir Rashica, lequel remet à Bittencourt un ballon transformé en grosse sacoche sur la ligne des seize mètres, ça termine sous la barre, c'est splendide.Et notre match-directeur il dit quoi ? Eh ben pas grand chose pour l'instant.Malgré une partie équilibrée, c'était bien Wolfsburg qui dominait, jusqu'à cette faute de Pongracic sur André Silva dans la surface. Le Portugais se fait justice lui-même et ouvre le score d'un petit ballon piqué qui prend Casteels à contre-pied. Un tir, un but, jouez messieurs !Ooooooooh la nouvelle parade de Müller pour Mayence ! Qu'est-ce que ça va être dur de tenir face à un Hoffenheim pareil !Et c'est le Hertha qui ouvre la marque en premier cet après-midi ! Et c'est Javairô Dilrosun qui vient conclure une superbe contre-attaque en reprenant un ballon repoussé par Luthe au point de penalty.En parlant de Wolfsburg, on appréciera la symbolique du maillot arc-en-ciel, déjà porté par les filles hier après-midi lors de leur victoire 4-0 contre Cologne.Hoffenheim qui a déjà tenté quatre fois sa chance et domine largement. Rappelons qu'une victoire permettrait à la TSG de remonter à hauteur de Wolfsburg à la sixième place, en cas de défaite des Loups dans le même temps.Par contre niveau cartons jaunes, ça y va ! Déjà cinq avertissements sur tous les terrains. Dont deux à Mayence, où Robert Skov s'est procuré la plus grosse occasion de ce multiplex jusqu'à présent : un méchant coup-franc direct bien dévié par Müller.0-0 partout, et à Berlin, Jarstein (exclu à l'aller contre Augsbourg) a l'air déjà un peu crevé. La faute à la chaleur ? Si vous avez déjà roulé votre bosse dans la capitale allemande, je suppose que vous savez à quel point les températures peuvent grimper là-bas.C'est parti à Wolfsburg, Berlin, Gelsenkirchen et Mayence ! Sortez la Wurst et la caisse de Krombacher, c'est parti pour deux heures ensemble !On surveillera évidemment le Hertha qui n'a toujours pas perdu depuis la reprise et vient confirmer la théorie selon laquelle Bruno Labbadia est bel et bien le plus grand pompier d'Allemagne. Une victoire face à Augsbourg et les Berlinois peuvent remonter à la hauteur de Fribourg, défait hier par Leverkusen.Et pourquoi pas continuer de croire encore un peu à l'Europe après la sitcom qui leur a servi de première partie de saison ?Bon allez, assez parlé de Brême, il y a trois autres matchs avant lede 18h30 entre le Bayern et Düsseldorf :Tiens tant qu'à faire, j'ai envie de vous faire découvrir du rap en dialecte brémois aujourd'hui. Autant profiter de cette période pas comme les autres pour s'ouvrir un peu l'esprit (et les oreilles).Goûtez-moi ça mes gaillards ! Ca sent le hareng saur et l'accordéon.Vous avez déjà croisé ces groupies de la k-pop ? J'ai l'impression que le phénomène est plus puissant que jamais. Eh bah moi, j'ai exactement la même chose quand j'entends la voix grave et chaude Florian Kohfeldt qui fait montre d'une sérénité hors-normes alors que son Werder a toujours cinq points de retard sur le barragiste et que Schalke, malgré la titularisation de Nübel dans les buts, est toujours largement favori.Moin moin allemal, alles klar oder was? Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée de cirq... de Bundesliga et le multiplex de cette 29journée nous réserve une affiche particulièrement alléchante : Schalke-Werder.