En direct : Suivez le dernier Grand Prix de F1 de la saison

Pour la deuxième fois de l'histoire, deux pilotes se présentent à égalité de points avant le dernier Grand Prix de la saison. Ce dimanche à Yas Marina, Max Verstappen et Lewis Hamilton vont se livrer un combat titanesque sur 58 tours. Alors un huitième titre pour le Britannique ou le premier pour le Néerlandais ?

Par Léo Tourbe

: C'est parti pour le tour de formation ! Aaaaah on trépigne là !: Ne pas oublier que Lando Norris part P3, avec des gommes tendres. Même s'il a dit ne pas vouloir se mêler au carnage en première ligne, il pourrait bien faire les affaires de Max en cas de bonne impulsion.: Petite pensée pour Räikkönen qui va disputer son 350e et dernier Grand Prix. Un top 10 pour partir en beauté, ce serait sympa, non ?: Comme Max compte une victoire de plus que son rival, il sera champion du monde si les deux ne terminent pas dans les points. Alors, ça se crash au virage 1 ? Virage 6 ?: Si vous n'avez pas suivi la qualif' et la masterclass de Verstappen hier, je vous rappelle que Super Max partira en pole, immédiatement talonné par Hamilton. Les premiers tours seront cruciaux pour les deux protagonistes : Verstappen part en gomme tendre (plus rapide mais moins durable) alors que Hamilton est en medium (moins rapide mais un peu plus durable).: Hello les Formulix ! Prêts à assister à un moment d'histoire ? Avec le tour de formation, on est à une petit vingtaine de minutes de l'extinction des feux.