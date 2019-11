En direct : suivez la chute du mur de Berlin

Rafraîchir 13

Par Julien Duez

(Pour ceux qui seraient paumés par tout ce, je vous propose une petite analogie avec Manchester United. Pour faire simple, Honecker, c'est Sir Alex Ferguson et Krenz, c'est David Moyes)OHLALALALA ! Mais en fait, il est en train d'appliquer à la lettre les consignes tactiques de son entraîneur Egon Krenz, fraîchement débarqué sur le banc de touche du FC RDA en remplaçant au pied levé Erich Honecker, désavoué par la direction (soviétique) du club il y a quelques semaines !Retour sur le pré ! Telle une frappe d'Olive et Tom, Schabowski est sur le point de conclure son speech de fin de réunion du Politbüro. On va enfin savoir ce qui justifie cette mine déconfite.Tu en penses quoi de ce petit Sammer qui joue au Dynamo Dresde ? Moi il m'a fait plutôt bonne impression, je le verrais bien emmener la RDA au Mondial 90 justement. Il est temps de passer à la vitesse supérieure et d'arrêter de faire de la figuration.D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu les dernières rumeurs de transferts, mais il se pourrait bien que dans un futur proche, la Pacte de Varsovie-Liga abandonne son statut de championnat fermé. L'AS Hongrie a montré l'exemple au mois de mai dernier en coupant les barbelés qui séparaient son stade de celui du FC Autriche.Il a pas l'air très en forme Schabowski. On dirait même qu'il a la tremblote. Pas bon ça, le FC RDA est déjà suffisamment patraque depuis le début de la saison 1989.En attendant, ça bouge sur le terrain politique. Il y a du mouvement dans la moitié orientale du rectangle vert et c'est Günter Schabowski, porte-parole du Parti socialiste unifié d'Allemagne se présente, non pas face au gardien de but, mais face à la presse.Chez nos amis de RFA, Cologne, vainqueur face à Hambourg (0-2), devance toujours le Bayern d'une courte tête. Les Bavarois ont fait match nul contre le Werder Brême (1-1) et partagent le podium avec le Bayer Leverkusen, qui n'a pu faire mieux que prendre un petit point contre Sankt-Pauli (1-1 également).Un point sur les résultats de la 10journée d'Oberliga : dans le choc au sommet du tableau, le Dynamo Dresde a battu Magdebourg 3-1 et conforte sa première place au classement. Est-ce qu'on verra enfin tomber le Dynamo Berlin cette saison ? Les stasistes ont été accrochés (0-0) par le Stahl Eisenhüttenstadt et pointent au cinquième rang, à égalité avec le Lok Leipzig, qui a également partagé les points sur la pelouse du Hansa Rostock (3-3).Hallo les gars et les filles ! Il fait un peu froid aujourd'hui non ? Allez, une soljanka, quelques cornichons de la Spreewald et une Radeberger pour faire descendre tout ça et on est partis pour passer un bon moment tous ensemble.