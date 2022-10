En direct : suivez la cérémonie du Ballon d'or 2022

D'habitude, la cérémonie du Ballon d'or nous laisse sur notre faim, faute de suspense. La donne est un peu identique cette année, sauf qu'on devrait être les plus heureux du monde : 24 ans après Zidane, la France pourrait redevenir lauréate du sacro-saint trophée si Karim Benzema remporte son dû. Pour monter tranquillement en température avant l'ouverture de l'enveloppe, c'est par ici !

Par Clément Barbier

(hein Kylian ?) pour remporter le Ballon d'or selon KB9. Eh ouais, plus vieux lauréat (quasi 35 ans) depuis 1956.Rappel important : le Ballon d'or 2022 est Karim Benzema.Aulas, Mourinho, Ancelotti, Zidane... Beau casting pour ce reportage sur la carrière du Nueve !et une dédicace à l'académie lyonnaise. 69 la trik.Haha, la balle perdue pour la FFF :avec un gros plan sur Deschamps.C'est maintenant !Ah ! Fini cette rubrique un peu pétée : on passe à Zizou.De retour pour présenter le club de l'année ! By Figo.Qui dit pub, dit point classment. Alors voilà ce que ça donne.Vous l'aurez compris : il ne reste que Sadio Mané, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne et Karim Benzema encore en lice pour remporter le Ballon d'Or. Publicité ? Publicité.Votre avis sur les trophées en NFT remis aux joueurs ?Sébastien Haller va remettre le trophée Yachine, décerné au meilleur gardien de la saison. La très bonne nouvelle, c'est quedixit Haller au sujet de son cancer. ❤️Update ! Thibaut Courtois termine 7, Kylian Mbappé 6, et Mohamed Salah 5Au tour du trophée Gerd Müller d'être attribué, celui qui récompense le meilleur buteur de la saison. Sous-entendre : encore un lot de consolation pour Robert Lewandowski ?Back in Châtelet !Et si on en profitait pour faire un point classement ? Allez, ça donne ça.Beth Mead termine deuxième, au passage. Et on en profite pour envoyer la pub.Putellas a perdu un seul match la saison passée avec le Barça, c'était la finale de Ligue des champions contre l'OL. Elle a aussi eu le malheur de se rompre les ligaments croisés avant l'Euro. Et elle remporte le quatrième Ballon d'or féminin de l'histoire, son deuxième !Les 5 finalistes du Ballon d'or féminin sont connues : Aitana Bonmati, Samantha Kerr, Bethany Mead, Lena Oberdorf et Alexia Putellas. Pas de Lyonnaise, donc. Andriy Shevchenko va dévoiler le nom de la gagnante. Les larmes aux yeux au moment d'évoquer l'Ukraine.Le cœur sur la main, Sadio construit des hôpitaux et des écoles au Sénégal. ❤️On nous présente maintenant le trophée Sócrates, qui sera remis par son compatriote Raí. Le lauréat ? Le joueur le plus « humain » en dehors des terrains. Et Raí en profite pour glisser de voter Lula.Le classement s'actualise ! Haaland prend la 10place, Modrić et Vinicius prennent les deux du dessus.Pedri et Gavi sur scène alors que M. Martinez donne son cours d'histoire demain 8 heures...L'embonpoint de Ronaldo, pour introduire le vainqueur du trophée Kopa : Jude Bellingham ? Eduardo Camavinga ? Gavi ? Nuno Mendes ? Ou Jamal Musiala ?IL EST LÀ. Habillé en Fendi.Sandy Héribert et Didier Drogba aux manettes, c'est parti. On nous explique les différents trophées qui seront remis : Trophées Kopa (meilleur jeune), Yachine (meilleur gardien), Sócrates (joueur qui mène la plus belle œuvre extrasportive), Müller (meilleur buteur). Et les beaux BO, bien sûr.On commence par quelques notes de musique du Maestro italien Andrea Bocelli (son pays n'est pas qualifié à la Coupe du monde, NDLR). Pendant ce temps, les joueurs arrivent tranquillement sur le tapis rouge.