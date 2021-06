En direct : Suède - Ukraine (0 - 0)

HELLO L'ÉQUIPE ! Vous allez bien ? Moi non plus. Personne n'a envie de parler de foot aujourd'hui, mais on va tâcher de rester professionnel et d'apprécier ce Suède-Ukraine comme il se doit. Et vous savez pourquoi ? Ba parce que Dejan Kulusevski est titulaire pour la première fois de cet Euro.