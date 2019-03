En direct : Strasbourg - Guingamp (0 - 0)

Hoooooooooola chicos ! Dans 90 minutes ou un peu plus, la Coupe de la ligue élira domicile loin de Paris, pour la première fois depuis Sainté en 2013 ! On va kiffer, rire, vibrer, et à la fin, on saura si ce sera en Alsace ou en Bretagne. Prêts pour une finale sexy comme on n'en fait plus depuis des années ?