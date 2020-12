En direct : Real Madrid - Atlético Madrid (0 - 0)

En dédicace aux copains Julien Cazarre et Seb Thoen, place à « L'heure des pronos ». Difficile de se faire une idée sur ce match, mais je vais partir sur un 1-1, avec un pion de Benz' d'un côté et un autre de Llorente en face. On est toujours bon quand on rencontre son ex, non ?