En direct : Rangers - Celtic (0 - 0)

Si ce duel face à son ancien joueur de Liverpool revêt toujours une signification singulière, Brendan Rodgers entend bien être à la hauteur de son statut de double champion en titre : « On doit aborder ce match de la même manière que les autres et se concentrer sur nous-mêmes. Si on s’imposer, on sera dans une très bonne position et on pourra aborder la suite de la saison avec davantage de confiance. Nous n’aurons que 750 fans à Ibrox, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Dans un tel match, lorsque vous jouez à domicile, cela peut ajouter une pression supplémentaire aux joueurs. Et celle-ci peut être positive ou négative… »