SOFOOT.com // LIVE QUIZ BY SO FOOT

Chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Twitch, So Foot te propose de gagner des cadeaux grâce à ta culture foot. Le principe : en solo, viens affronter en live pendant 1h un guest, tes potes et d'autres fans de (so)foot en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples depuis ton smartphone. Ce jeudi, endemain de demi-finale de Ligue des champions Paris-City, on ne pouvait vous proposer autre chose qu'un quiz spécial « le PSG en Coupe d'Europe » . Et comme invité, on a fait appel au journaliste So Foot le moins objectif sur le Pa-ris-Saint-Ger-main : Mathieu Faure.