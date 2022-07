Chaque lundi soir en direct sur notre chaîne Twitch, So Foot te propose de gagner des cadeaux grâce à ta culture foot (et parfois plus). Ce soir, le thème était le quiz du GOAT, à savoir Jacques Chirac, le meilleur joueur des quiz So Foot avec 7 victoires. Le meilleur score ? 8685 points.

viens affronter en live sur Twitch tes potes et d'autres fans de (so)foot en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiple depuis chez toi.



Ce lundi 11 juillet, événement, c'était Jacques Chirac, le meilleur joueur de l'histoire des quiz avec ses 7 victoires, qui a concocté le QCM et est venu en studio le coprésenter.



Il avait imaginé un QCM axé sur quelques thématiques chères à son cœur : foot et rap, les défenseurs français, foot et ciné, les tirs au but, le bashing de l'OM et, bien sûr, les GOAT du foot.







Pour refaire chez vous le quiz dans les conditions du direct et tenter de battre le meilleur score, c'est par ici !



Prochain quiz : lundi 18 juillet à 21h ! Le thème : foot & basket avec TrashTalk.



Pour être tenu au courant des prochaines soirées quiz, abonnez-vous à la chaîne Twitch de So Foot ici ou au groupe Facebook Live Quiz So Foot !





Pour revoir les anciennes soirées quiz avec, entre autres, Tony Vairelles, Aymeric Lompret, Édouard Cissé, Mark The Ugly, Mehdi Maizi, Benjamin Nivet, la Fédé française de la lose, Paul de Saint-Sernin, Thomas Thouroude, JeanJass, TrashTalk et comprendre un peu mieux de quoi il retourne, il suffit de





