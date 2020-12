SOFOOT.com // LIVE QUIZ BY SO FOOT

Chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Youtube, So Foot te propose d'affronter en live pendant 1h un membre de la rédaction et d'autres fans de (so)foot en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples depuis ton smartphone. Aujourd'hui, il est question de Ballon d'or. Et face à toi, Pierre Maturana.