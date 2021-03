SOFOOT.com // LIVE QUIZ BY SO FOOT

Chaque jeudi à 20h en direct sur sa chaîne Youtube, So Foot te propose de gagner des cadeaux grâce à ta culture foot. Le principe : en solo, viens affronter en live pendant 1h un guest, tes potes et d'autres fans de (so)foot en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples depuis ton smartphone. Ce jeudi, on vous propose un thème en lien direct avec notre invité. Qui n'est autre que Thomas Thouroude, ancien présentateur de l'Equipe Du Dimanche entre 2010 et 2014. Qui dit EDD dit donc championnats européens durant la décennie 2010. Tout bon ?