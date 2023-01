En direct : Pays de Cassel - PSG (0-7)

Pays de Cassel 0-7 Paris Saint-Germain

Pays de Cassel (4-3-3) : Samson - Santrain (Delcourt, 67e), Zmijak, Thoor, Rapaille - Bruneel (Valdher, 80e), Leclerc, Boudjema - Sané (Itoua, 55e), Leganase (Rudent, 55e), Bogdanski (Djelema, 67e). Entraîneur : Samuel Goethals.



Navas - Pembélé (Hakimi, 59e), Pereira, Ramos (Bitshiabu, 67e), Mendes (Bernat, 46e) - Vitinha, Soler, Sanches (Ruiz, 59e), Neymar - Ekitike (Gharbi, 67e), Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

Par Fabien Gelinat

Mbappé ne serait donc plus qu'à quatre pions de Cavani.Nouveau changement pour les Nordistes : Mathieu Valdher remplace Nicolas Bruneel.Paris a bien ralenti la cadence malgré tout.Si mes infos sont bonnes, Mbappé n'est plus qu'à cinq buts d'égaler Edinson Cavani et atteindre les 200 buts avec le PSG.C'est dommage, Delcourt avait bien mieux à faire ! Il hésite entre servir son coéquipier à droite ou tenter sa chance de loin. Il choisit la deuxième option, mais sa frappe est toute molle.Et deux autres changements pour le Pays de Cassel : Dimitri Santrain et Clément Bogdanski sortent pour Charles Delcourt et Emmanuel Djelema.Double changement pour le PSG, et Galtier laisse la place aux petits jeunes : Ekitike et Sergio Ramos out, El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi in.La manchette de Samson sur la frappe placée de Ruiz, c'est oui.5-0 contre une équipe de R1 mais Ekitike est invisible. Une belle occasion manquée de se montrer.Double changement pour le PSG cette fois-ci. Timothée Pembélé et Renato Sanches sortent du terrain pour laisser la place à Achraf Hakimi et Fabián Ruiz.Double changement pour le Pays de Cassel. Leganase et Sané cèdent leur place à Kevin Rudent et Robin Itoua.Danilo Pereira en colère et qui monte en pression. À l'origine, un duel avec Leganase, mais l'international portugais semble très énervé par l'arbitre assistant. Mais pourquoi ? Telle est la question.Et non. Paris se dégage.Intervention du Pays de Cassel qui part en contre, mais Sané temporise un peu trop et s'enferme. Il parvient tout de même à gratter une touche... Qui amène un corner pour le Pays de Cassel. Et si ?On peut au moins se projeter tranquillement vers le huitième entre Paris et l'OM. Quelqu'un a une boule de cristal ?Le quadruplé de Kyky n'était pas loin, mais il lui a manqué quelques centimètres sur sa frappe... Centimètres qu'il avait en trop sur son démarrage. Hors-jeu, ballon à l'adversaire.Bon, la question maintenant c'est : qu'attendre de la seconde mi-temps ?Sur un centre de Carlos Soler, Neymar a le quatrième pion au bout du pied mais il ne contrôle pas sa frappe qui s'envole en tribunes.Vous êtes Samuel Goethals, vous demandez quoi à vos joueurs ? Ne plus prendre de buts jusqu'au bout ? Essayer d'en planter un pour l'honneur quitte à se mettre encore plus à découvert ? Délicat comme situation.Les Nordistes auront tenu trente minutes, mais l'écart est bien trop important et les individualités parisiennes font la différence.À vingt mètres, plein axe, Neymar tente de botter le coup franc avec délicatesse, mais le cuir file au-dessus de la barre.Le gros tacle de Bruneel sur Neymar dès le coup d'envoi ! Un bonjour du foot amateur, une biscotte et un très bon coup franc à suivre pour le Brésilien.Ouf, l'intervention salvatrice de Danilo Pereira qui coupe in extremise une passe en profondeur de Bruneel pour Leganase. Toujours aussi précieux Danilo.Carton jaune pour Neymar ! Quelques secondes après une mimine dans la face d'un adversaire, il intervient bien en retard sur Boudjema mais trouve le moyen de contester. Pas beau.Nouveau coup de chaud pour les Nordistes ! De retour sur le terrain, Neymar adresse un superbe ballon pour Pembélé. Ce dernier centre à destination de Mbappé mais l'international français loupe sa reprise !Neymar touché ? Alors que le jeu se poursuit, le Brésilien file aux abords du terrain pour se faire soigner, visiblement gêné au genou. À suivre...La connexion Mendes-Neymar fonctionne à l'entrée de la surface mais le Portugais n'arrive pas à s'emmener le cuir. Le danger reste aux abords de la surface des locaux.Y a pas à dire, les sorties de balle du Pays de Cassel sont splendides jusque là... On a l'impression de voir une équipe de Guardiola.La plupart d'entre vous est déjà au courant, mais pour les derniers arrivés : si Paris sort vainqueur ce soir, on aura droit au Classico en huitièmes Pour l'instant, pas de surprises. Paris confisque le ballon, et le Pays de Cassel est recroquevillé devant sa surface.La première situation de frappe est pour Carlos Soler ! Mais la frappe de l'Espagnol est loin d'être lumineuse, pas de danger pour le Pays de Cassel.C'est parti ! Le Pays de Cassel a 90 minutes pour créer l'exploit.Question : Y a-t-il de vrais supporters du Pays de Cassel ici ? Ou bien sont-ils tous à Bollaert ?Les Parisiens évolueront quant à eux en 4-4-2. Si Messi est laissé au repos après son farouche duel contre CR7, Mbappé et Neymar sont bien présents, tout comme Pembélé au poste de latéral droit, Keylor Navas dans les cages ou encore la doublette portugaise Renato Sanches-Vitinha dans le cœur du jeu.On va pas faire semblant, on ne connait aucun des joueurs alignés du côté des Nordistes. En revanche, le nom de l'entraineur pourrait vous faire tiquer : Samuel Goethals. Aucun lien avec le grand Raymond, toutefois.Bon, après s'être bien amusés au Moyen-Orient en milieu de semaine, Paris a quand même de vrais enjeux, contrairement à Cristiano Ronaldo : rafler tous les trophées à sa portée, y compris la Coupe de France. Entre ça et la nécessité de se rassurer après deux échecs consécutifs en Ligue 1, il faut s'attendre à une réaction des Parisiens ce soir, même si les petits gars du Pays de Cassel vont tout faire pour créer un exploit historique.