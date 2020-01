En direct : Nice - Rennes (0 - 0)

Déçu par le revers subi par Marseille, Julien Stéphan compte sur ce rendez-vous pour reprendre sa belle marche en avant en championnat : « On ira à Nice très déterminés pour affronter une équipe très forte dans le domaine offensif. Elle a du talent, elle met beaucoup de buts, elle a une bonne maîtrise technique. De manière générale, sur le plan collectif, il faudra faire un très gros match pour pouvoir contrecarrer cette équipe niçoise. On sait que la route va s’élever dans les jours et les semaines qui arrivent avec la qualité des équipes que l’on va rencontrer. On préfère prendre match par match parce que chaque journée aura sa vérité et sa particularité par rapport à l’effectif. On a bien conscience que le bloc, jusqu’à la trêve du mois de mars, est très chargé face à des équipes très performantes. On y verra peut-être un peu plus clair à l’issue ce bloc. »