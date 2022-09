En direct : Naples - Liverpool (3 - 0)

THE CHAMPIOOOOOOOONS ! Bonsoir championnes, champions et vous qui avez choisi le meilleur endroit pour vivre LE véritable choc de cette deuxième et nouvelle soirée Ligue des Champions !



Vous sentez ? Moi oui, ça sent le tacle glissé de James Milner sur Tanguy Ndombélé, la poussée de balle dantesque de Mohamed Salah au bord de la ligne de touche et le face à face monstrueux entre Victor Osimhen et Virgil van Dijk. Bref, si vous êtes à mes côtés ce soir, c’est pour vivre l’entrée en lice de Liverpool dans la plus belle des compétitions européennes dans un Diego Armando Maradona Stadium qui ne demande qu’à exploser !